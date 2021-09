Så skal der igen holdes tilbage med ansættelser og indkøb i kommunen, mener administrationen. Det gælder dog kun til nytår. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk må stramme livremmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Holbæk må stramme livremmen

Holbæk - 11. september 2021 kl. 07:15 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det er to år siden, de sidst prøvede det. Men nu må de ansatte i Holbæk Kommune formentlig indstille sig på at spænde livremmen et hul ind - dog kun indtil nytår.

Der skal holdes igen med genbesættelse af ledige stillinger. Og holdes igen med indkøb i alle dele af den kommunale virksomhed.

Sådan lyder i hvert fald indstillingen fra administrationen, som har lavet årets tredje budgetrevision til politikerne.

Den viser, at kommunens udgifter til service - især børn, unge og ældre - er på vej til at ramme det loft, staten har fastsat. Og det koster dyrt at bryde gennem loftet.

Administrationen foreslår politikerne, at man løser problemet ved at holde tilbage resten af året.

Så hvis en stilling bliver ledig, skal man overveje, om det er strengt nødvendigt at genbesætte den med det samme, eller om man godt kan klare sig igennem årets sidste måneder med lidt færre hænder. Det samme gælder alle former for indkøb - er det strengt nødvendigt, eller kan det udskydes nogle måneder?

Den truende overskridelse af serviceloftet er beregnet til cirka 22 millioner kroner. Det kan lyde af meget, men proportionerne er, at overskridelsen svarer til 70 øre for hver 100 kroner, der står i kommunens budget for serviceudgifter.

Og her er administrationens vurdering altså , at det ikke er værre, end at det kan klares med tilbageholdenhed resten af året. Derved slipper man for at lave regulære besparelser.

Men udskyder man så ikke bare problemet? Jo, på en måde. Men metoden er holdbar, hvis der er en reel løsning på vej. Og dén løsning findes i budgettet for 2022.

relaterede artikler

Socialbudgettet er for lille 11. september 2021 kl. 07:15