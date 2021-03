En statslig fond vil gerne investere i et forsøg i Holbæk, som for eksempel kan handle om at hjælpe borgere, som er ved at falde ud af arbejdsmarekdet. Foto: Agner Ahm

Holbæk inviteret af social fond

Holbæk - 05. marts 2021 kl. 13:01 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune er inviteret til at være med i en ny forsøgsordning, hvor Den Sociale Investeringsfond vil hjælpe kommunen til at prøve noget nyt på beskæftigelsesområdet.

Den Sociale Investerings- fond er opfundet af Folketinget, og det er staten, der »ejer« fonden.

Ideen er at støtte med penge og ekspertise, så udvalgte kommuner kan lave forsøg på et velfærdsområde.

Ofte kræver det penge at starte et forsøg, og startudgiften kan holde kommunerne tilbage, selv om de egentlig tror, at en ny metode vil kunne betale sig på længere sigt. Det er så her, at investeringsfonden kan spæde til.

Holbæk Kommune har i nogen tid været i dialog med fonden, fordi jobcentret - også kendt som Alle kan bidrage - gerne vil afprøve nye metoder til at hjælpe borgere, som er ved at falde ud af arbejdsmarkedet.

Nu har kommunen fået en formel invitation til at være med, og beskæftigelsesudvalget har netop givet grønt lys til, at der skrives en ansøgning.

Hvis Holbæk får o.k. fra fonden, vil det i første omgang udløse et tilskud på 300.000 kroner til at udvikle et projekt.

Desuden kan fonden give en slags underskudsgaranti på op til fem millioner kroner, hvis forsøget mod forventning ikke giver de besparelser, man håber på.

Til gengæld vil fonden have en andel af »overskuddet«, hvis forsøget giver gevinst.

Lars Dinesen (S), som er formand for beskæftigelsesudvalget, krydser fingre for, at Holbæk bliver en af de udvalgte kommuner.

- Det falder fint i tråd med, at vi i det hele taget er ved at udvikle vores jobcenter. De har mod på at prøve nye veje, og jobcentret er også på vej til at blive mere udadvendt og i tættere kontakt med virksomhederne. Erhvervslivet skulle gerne opleve, at de kan gå til os og få hjælp, hvor de hidtil nok ofte har følt, at det mest er os, der kommer til dem, fordi vi mangler praktikpladser med mere, siger Lars Dinesen.