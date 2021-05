Det er ikke kun den professionelle cykelsport i form af cykelcross, som får glæde af den nye aftale mellem Holbæk Kommune og Danmarks Cykle Union. Der laves også blandt andet aktiviteter for børn. Foto: Per Christensen

Holbæk i ny cykelalliance

Holbæk - 06. maj 2021 kl. 11:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Cykelsporten i Holbæk har oplevet fremgang gennem de seneste år, og nu ser det ud til, at der fremover bliver endnu bedre rammer for både motions- og konkurrencerytterne.

Holbæk Kommune har således netop indgået en alliance med Danmarks Cykle Union (DCU) om at skabe bedre rammer for cykelsporten, og den er den første af sin slags i Danmark.

Alliancen får tre ben. Det første handler om at få flere børn og unge til at interessere sig for cykelsport.

Det skal blandt andet gøres ved at afvikle børnecykelløb under navnet Børnetour. Derudover skal der gennemføres en række arrangementer i de sociale boligområder.

Det andet ben handler om motionister og folkesundhed. Her vil der blive lavet aktiviteter for sårbare grupper, arbejdet videre med cykelfællesskabet »Mandfolk på MTB« og synliggørelse af de lokale cykelklubbers hold. Og endelig vil der blive arrangeret holdløb og enkeltstarter på Tuse Næs.

Det tredje og sidste ben handler om elitesporten. Nærmere bestemt cykelcross.

Efter planen skal der etableres et cykelcross-anlæg ved Holbæk Sportsby, og her er det meningen, at der skal arrangeres internationale løb.

Blandt andet vil man forsøge at få et World Cup crossløb til Holbæk i 2024.

Alliance skaber glæde Hos politikerne i Holbæk skaber den nye aftale glæde.

- Jeg er glad for, at vi nu har godkendt cykelalliancen, idet den har fokus på både bredde- og eliteidræt. Det vil sige, at nybegyndere, letøvede og professionelle ryttere alle får glæde af alliancens konkrete initativer, lyder det fra Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, i en pressemeddelse.

Ud over kommunen og DCU er også Holbæk Cykelsport, Svinninge Cykelklub, Team Compendium og Holbæk Sportsby en del af samarbejdet.