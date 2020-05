2020 bliver til 2021 , men derudover holder planen: Holbæk skal være vært for Aprilfestival. Foto: Palle Mogensen

Holbæk har »vundet« en stor festival

Holbæk - 02. maj 2020 kl. 07:51 Af Palle Mogensen

Det bliver ikke nødvendigt for Holbæk Kommune at vente helt til 2022 for igen at få værtsrollen ved verdens største børneteaterfestival, Aprilfestival.

Esbjerg Kommune, som ellers var udset som værtskommune næste år, har indvilget i at skubbe sit værtsskab til 2022 og lade Holbæk overtage i 2021.

Det var egentlig planen, at Holbæk skulle have været værtskommune i år.

Og forberedelserne til at tage imod de 121 børne- og ungdomsteatre, der skulle deltage i festivalen, var stort set på plads. Skoler og lokalområder var ved at gøre klar til den helt store fest, da hele landet blev lukket ned på grund af corona-krisen.

Det betød, at Teatercentrum, som står for Aprilfestival, valgte at aflyse festivalen efter samråd med Holbæk Kommune.

Men den vender tilbage næste år. Og altså igen med Holbæk som værtskommune.

Det vækker stor glæde hos formanden for Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen (S:

- Det er rigtig, rigtig dejligt, at det har kunnet lade sig gøre. Hvis vi havde skullet vente til 2022, ville meget af det arbejde og de forberedelser, som vi allerede har lavet, have været spildt. Nu kan vi nøjes med at pakke tingene lidt væk og så fortsætte, hvor vi slap, til næste år, fortæller han.

Sidste år bevilgede kommunalbestyrelsen 5,5 millioner kroner til årets Aprilfestival.

Cirka halvdelen af pengene blev ikke brugt på grund af aflysningen, og de overføres derfor til næste år.

Refusioner fra staten bliver stadigvæk udbetalt, så kommunen forventer, at det sammenlagt giver en ekstraudgift på 1,5 millioner kroner at skubbe børneteaterfestivalen til næste år.