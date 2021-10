Se billedserie Stefan Sabransky og Daniel Darvishzadeh har åbnet et musikstudie på Omfartsvejen ved Holbæk. I første omgang til sig selv, men nu har de besluttet, at andre kan leje sig ind. Foto: Mie Neel

Holbæk har fået et nyt musikstudie

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 16:42 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Et nyt musikstudie har set dagens lys i Holbæk. Studiet hedder Open House, og navnet siger både noget om makkerparret, som står bag det, men også om det faktum, at det er et studie for alle musikgenrer.

Studiet er blevet indrettet i en tidligere lade på Omfartsvejen af Daniel Darvishzadeh og Stefan Sabransky, som begge er en del af House-miljøet, der er en afart af techno-musikken. Makkerparret tager ofte ud og er dj's i København, har haft deres eget program på Holbæk Radio og har også stået for et par beachpartys på bystranden i Holbæk, inden coronaen satte en stopper for alle større forsamlinger.

- Vi manglede et sted, hvor vi kunne spille vores musik uden at genere vores familier. Derfor lejede vi os ind på stedet her. Ejeren har stået for den udvendige renovering af stalden med isolering, og så har vi selv bygget studiet og indrettet det, fortæller Stefan Sabransky.

Væggene i studiet har fået en speciel belægning, der forhindrer lyden i at blive kastet rundt. Og der er trukket ledninger og stik til et utal af instrumenter og udstyr. Og senere vil glasset i vinduerne blive skiftet ud med specialglas, så lyden fra de forbipasserende biler helt forsvinder.

Andre skal også have lov Egentlig var det meningen, at det kun var de to, som skulle have benyttet studiet til deres egen musik, for familierne var ved at være lidt trætte af, at de altid larmede derhjemme.

Men undervejs fik de en ide.

- Vi ved af erfaring, at der ikke findes noget lignende sted i Holbæk for personer, der har den samme musikinteresse som os. Så vi blev forholdsvis hurtigt enige om, at vi ville lade andre få mulighed for at leje sig ind. Studiet står jo alligevel ledigt, når vi er på arbejde eller sammen med vores familier, fortæller Daniel Darvishzadeh.

Både han og Stefan Sabransky slår fast, at studiet bestemt ikke kun er for folk, som er til House og techno-musik.

- Det er et studie, hvor der kan indspilles musik uanset genre. Så kommer man med en akustisk guitar, et rockorkester eller en usb-nøgle med musik på, så har vi udstyret til at indspille et demo-nummer eller lignende. Og vi yder gerne teknisk hjælp, fortæller Daniel Darvishzadeh.

- Der er også mulighed for, at man kan livestreame, mens man spiller sin musik, supplerer Stefan Sabransky.

Store planer for stedet På sigt er det meningen, at de to gerne vil udvide studiet. Både fysisk, men også til andre grene af musikken.

- Vi har begge uddannet i musikmanagement og derfor har vi planer om på sigt at etablere et pladeselskab, så vi kan hjælpe blandt andet unge musikere i gang med en musikkarriere. Det kræver dog, at vi får udvidet med nogle flere lokaler. Derudover vil vi tilbyde kurser og lave en lille musikskole for personer, der gerne ligesom os vil spille House på professionelt udstyr. Men nu lægger vi ud med studiet, og så ser vi, hvor det bærer hen, lyder det fra makkerparret.

På lørdag bliver det muligt selv at tage det nye musikstudie i øjesyn. Stefan Sabransky og Daniel Darvishzadeh indbyder således til åbent hus i tidsrummet 14 til 20, hvor de begge vil være til stede og fortælle mere om udstyret og mulighederne.

Der kan læses mere om det nye musikstudie på openhousemusic.dk