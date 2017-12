Neurons Inc. bruger blandt andet hjernescanning i arbejdet med at kortlægge forbrugernes adfærd. Billedet er fra lokalerne på førstesalen i Ahlgade 33 i Holbæk, men snart flytter virksomheden til tre gange så store lokaler på Kasernevej 11 i Holbæk. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk-firma nummer to på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk-firma nummer to på Sjælland

Holbæk - 01. december 2017 kl. 10:53 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt de 232 gazellevirksomheder i Region Sjælland i år er Neurons Inc. Aps fra Holbæk nummer to blandt alle gazeller, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag. Væksten i bruttoresultatet over fire år er 1283 procent. Senobis ApS fra Næstved, der især handler med dagligvarer til Grønland, præsterede en vækst i bruttoresultatet på 2950 procent.

Det er dagbladet Børsen, der hvert år kårer gazellerne. Kravet er, at virksomhederne som minimum skal have præsteret en fordobling af bruttoresultatet eller nettoomsætningen over de sidste fire år. Der skal have været positiv vækst i samtlige fire år.

Desuden er medicinalvirksomheden Pharmacosmos A/S fra Holbæk kåret til årets fremstillingsgazelle på Sjælland. Det er en pris, der går til produktionsvirksomheder, og den blev introduceret i 2016 i et samarbejde mellem dagbladet Børsen og Industriens Fond.

Pharmacosmos fik torsdag overrakt prisen ved et arrangement på Sonnerupgaard Gods i Hvalsø. Pharmacosmos, der producerer og sælger jernpræparater til brug for mennesker og dyr over store dele af verden, har de seneste fire år haft en vækst på 187 procent.

Den samlede liste over alle 1999 gazeller vil først blive offentliggjort i Børsen om en uge, når den sidste gazellekåring er overstået i København. I fjor var der 20 gazeller i Holbæk Kommune.

Men i hvert fald ligger detfast, at den højeste vækst blandt virksomhederne i Holbæk Kommune havde Neurons Inc. ApS.

På grund af pladsmangel flytter den snart fra første sal på Ahlgade 33 i Holbæk til større lokaler på Anders Larsensvej 11 i Holbæk.

Virksomheden blev etableret i 2013 af hjerneforsker Thomas Zoëga Ramsøy og hans kone Majken Zoëga Ramsøy. Hjerneforskningens redskaber, blandt andet hjernescanning og eyetracking, bruges til at hjælpe virksomheder med bedre at forstå forbrugernes adfærd.