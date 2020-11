Se billedserie Vaskerivirksomheden i Holbæk vil fra årsskiftet optræde under nyt navn og logo. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk-firma får ejerens franske navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk-firma får ejerens franske navn

Holbæk - 16. november 2020 kl. 14:27 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Til januar 2021 skifter Berendsen i Danmark navn. Det gælder således også for afdelingen i Holbæk på Berendsen Alle. Navneskiftet sker som et led i, at Berendsen i 2017 blev opkøbt af Elis - og blev en del af den store europæiske koncern, der leverer vaskeriservice og hygiejne-løsninger.

- Siden 2018 har vi i Danmark markedsført os med et logo med teksten: »Berendsen - Part of Elis« for at vise, at vi og vores landsdækkende vaskerier nu er en del af den stærke, internationale koncern Elis. Med navneskiftet vil det naturligvis kun være »Elis«, der optræder i vores kommunikation fremover - og det navn og logo kender vi og vores kunder allerede, da det længe har stået på vores produkter som f.eks. de nyindkøbte måtter, hygiejne-dispensere og det arbejdstøj, som vi udlejer og vasker på vores svanemærkede vaskerier. Så det har været en glidende og naturlig overgang til vores nye navn, siger Anna-Sofie Plougmand, Head of Marketing and Business Development hos Berendsen, i en pressemeddelelse.

I maj offentliggjorde Berendsen Danmark sit årsregnskab for 2019, der viser, at virksomheden fortsat øger sine markedsandele. I de cirka tre år, hvor Berendsen har været en del af den franske koncern Elis, har de investeret målrettet og kontinuerligt i at fastholde virksomhedens førende markedsposition og kunderelationer i Danmark.

- Vi er ikke længere en del af Elis - vi er Elis med alle de synergifordele, som det har givet os, vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere, og det skal vores navn naturligvis afspejle. Selvom vi er blevet mere internationale, har vi samtidig stor frihed til selv at forhandle kontrakter på det danske marked, og det gør os mere agile, effektive og handlekraftige. Vores forretningsstrategiske fokus vil fortsat være, at vi skal samarbejde på tværs om at udvikle vores danske kunder og skabe mest muligt værdi for dem, siger Berendsens administrerende direktør Henrik Luxhøj.