Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) er glad for, at Holbæk får flere penge. Men der skal også ændres på serviceloftet, før nogle af pengene kan bruges til velfærd, påpeger hun. Foto: Laila Versemann

Holbæk får stor gevinst i udligningsreformen

Holbæk - 05. maj 2020 kl. 12:57 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune får i den grad gavn af den udligningsreform, som et flertal i Folketinget nu er blevet enige om.

Kernen i reformen er, at der omfordeles mellem velstående og mindre velstående kommuner, og her står Holbæk til at få en årlig gevinst på 94 millioner kroner.

Det glæder borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S):

- Reformen betyder, at vi får en mere retfærdig fordeling af midlerne imellem kommunerne. Det giver et Danmark, der hænger bedre sammen, og så glæder jeg mig selvfølgelig over, at der bliver flere penge til Holbæk Kommune, siger borgmesteren.

Hun hæfter sig også ved, at det er et bredt flertal hen over midten, som står bag reformen:

- Det betyder, at vi kan regne med, at reformen også vil gælde efter næste valg. Det giver en tiltrængt stabilitet - vi får langt bedre muligheder for at tænke langsigtet, siger borgmesteren.

Med til at give ro er også, at Holbæk Kommune nu får et permanent finansieringstilskud på 38 millioner kroner om året.

Det er ikke egentligt nye penge - men det er nyt, at kommunerne ikke længere skal forhandle om disse penge fra år til år. Nu kan man regne med dem flere år frem.

Reformen betyder dog ikke, at der nu bliver velfærdsfest i Holbæk.

- Serviceloftet, som sætter rammen for, hvor meget vi må bruge på velfærd, er ikke ændret. Og den ramme bruger vi i forvejen helt ud til kanten, forklarer borgmesteren.

Hun håber, at serviceloftet bliver hævet, når Kommunernes Landsforening og regeringen snart skal i gang med at forhandle om næste års serviceramme.

- Det er i hvert fald det, som bliver mit input til KL, når de skal i gang med at forhandle, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Men selv hvis serviceloftet hæves, er borgmesteren forsigtig med at love alt for meget:

- Vi er stadig i gang med at genoprette og stabilisere Holbæk Kommunes økonomi. Vi er kommet langt med en stram styring, og den skal vi holde fast i. Det er den, der sikrer velfærden på langt sigt, siger hun.