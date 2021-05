Holbæk får pædagog-uddannelse

- Jeg er så glad for det her. Der er behov for dygtige pædagoger i Nordvestsjælland, og derfor er det glædeligt, at pædagoguddannelsen nu er på vej til Holbæk Kommune. Det sker som et resultat af en fælles indsats i kommunalbestyrelsen, skabelsen af HUSC, Holbæk Kommunes erhvervspolitik, en masse engagerede kræfter, der arbejder for at gøre Holbæk til en uddannelsesby og mange møder og drøftelser med ministeren. Nu begynder vi at kunne høste frugter af det store arbejde, og det er noget at være stolt af, siger borgmesteren, som dermed kan notere, at der kommer endnu en uddannelse på paletten i »Uddannelsesbyen Holbæk«.