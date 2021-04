Hidtil er det især skoleelever fra Holbæk Kommune, som har haft fingrene i den maritime kulturarv. Men nu er der udsigt til, at Kystliv Holbæk også får en højskole-afdeling. Foto: Kystliv Holbæk

Holbæk får aktie i ny højskole

Holbæk - 06. april 2021 kl. 12:27 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En ekstra medarbejder og adgang til nyt grej for et par millioner. Det kan blive fremtiden for Kystliv Holbæk, som udgør et meget vigtigt element i en ny højskole, som skal ligge i Kr. Såby i Lejre Kommune.

Planen er, at Lejre Højskole åbner for elever i januar 2023, og her skal højskolen have tre linjer - Jord til bord, Socialpilot og Kystfriluftsliv.

Linjen Kystfriluftsliv vil i praksis foregå hos Kystliv Holbæk på havnen i Holbæk - og på Isefjorden.

- Kystliv Holbæk er et unikt læringsmiljø, fordi man her har viden om alt fra at bygge både til sejlads og fiskeri med mange hundrede års traditioner og viden i ryggen. Kystliv formidler både kulturhistorie og har rammer, hvor eleverne kan prøve forskellige maritime håndværk, fortæller Heidi Hansen, som er forstander på den vordende højskole.

Kredsen bag Lejre Højskole arbejder i disse måneder på et meget omfattende batteri af ansøgninger og aftaler, som skal på plads, før højskolen er en realitet. Men man er ganske langt, også med en finansieringsmodel, som kan virke overbevisende på alt fra kreditforening til staten, som skal godkende oprettelsen af højskolen.

Lejre Kommune bakker også op og er i gang med at bane vej med en lokalplan, som vil åbne for højskole på Grangaarden, der ligger i udkanten af Kirke Såby.

- Vores arbejdsbudget er på 30 millioner kroner, som rækker til at åbne en højskole med 40 elever i januar 2023. I fase 2 er det planen, at vi skal nå op på 60-70 elever i 2025, fortæller Heidi Hansen.

Som hun ser det, bidrager samarbejdet med Kystliv Holbæk med noget særligt til højskolens profil:

- Der er ingen andre, der gør det, som Kystliv Holbæk gør. Og det er vigtigt, når man søger penge. Fondene vil gerne støtte nytænkning, og det får de i kraft af Kystliv Holbæks unikke læringsmiljø og fokus på maritim kulturarv, siger Heidi Hansen.