Foto: Per Christensen

Holbæk Tennis og Padel Klub har hjemme i Holbæk Sportsby. Arkivfoto Per Christensen.

Holbæk er højdespringer i dansk tennis

- Holbæk er en rigtig veldrevet klub. De har formået at udnytte, at de har fået nye faciliteter i Sportsbyen og nye aktiviteter med padel. Klubben har samtidig rigtig godt styr på frivilligheden, hvilket vi med selvsyn kunne konstatere, da klubben var medvært for Davis Cup i marts måned, siger direktør i Dansk Tennis Forbund, Emil Bødker.