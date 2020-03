Lige nu har kommunen alt nødvendigt personale til at bemande hjemmeplejen. Men om nogle uger vil en del af personalet formentlig være sygemeldt, og så bliver der brug for reserver.

Holbæk efterlyser sundhedspersonale

Lige nu har Holbæk Kommune det personale, der skal til for at tage hånd om ældre og svage borgere.

Men forventningen er, at antallet af coronasmittede vil vokse kraftigt i den kommende tid, og dermed vil en del af kommunens personale formentlig blive sat ud af spillet i en periode.

Her vil der blive brug for andre, som kan træde til, så ældre og svage ikke bliver svigtet.

Kommunen efterlyser mennesker fra en lang række faggrupper, som på den ene eller anden måde er klædt på til at tage sig af de borgere, som bor på plejecentre, opgangsbofællesskaber og botilbud.

De, der har mod på at give et nap med, skal udfylde en formular. Og så bliver man kontaktet, hvis kommunen har brug for hjælp.