Holbæk har formentlig set sin sidste biogasdemonstration. I næste uge vil politikerne sandsynligvis dømme biogassen ude. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk dropper biogassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk dropper biogassen

Holbæk - 19. september 2020 kl. 07:30 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Holbæk Kommune skal nå sine klimamål, skal alle midler i brug, også biogas. Det har hidtil været holdningen hos flertallet i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Læs også: Massiv modstand mod biogassen

Men nu peger meget på, at politikerne i næste uge vil skrotte alle tanker om et eller flere store biogasanlæg.

Biogassen var et vigtigt element i det forslag til strategisk energiplan, som kommunalbestyrelsen godkendte i maj.

Efter vedtagelsen blev forslaget sendt i høring, og hen over sommeren er der kommet 230 høringssvar ind. En meget stor del af dem er stærkt kritiske over for biogassen. Og det har gjort indtryk.

I en dagsorden til politikerne noterer administrationen, at modstanden er stor. Den henviser også til erfaringerne fra debatten om et muligt biogasanlæg ved Snævre syd for Holbæk, hvor der ligeledes var massiv modstand.

Derfor indstiller administrationen, at man piller placering af store biogasanlæg ud af den strategiske energiplan.

Da økonomiudvalget holdt møde i denne uge, var seks af partierne til stede, kun DF og R var ikke repræsenteret.

De øvrige politikere godkendte enstemmigt administrationens indstilling.

Det er nu op til den samlede kommunalbestyrelse at træffe den endelige beslutning, og det sker formentlig på mødet onsdag i næste uge.

Men med den holdning, partierne indtog i økonomiudvalget, peger alt på, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen vil skrotte tanken om et eller flere store biogasanlæg i Holbæk Kommune.

Med biogassen ude af spillet mister kommunen også en pæn del af den reduktion af CO2-udledningen, som er det afgørende mål i den strategiske energiplan. Den manglende reduktion må nu skaffes på andre områder.

relaterede artikler

Borgere ønsker flere enge, skove og cykelstier 19. september 2020 kl. 07:30