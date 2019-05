Mange borgere har demonstreret mod biogasanlægget. Nu har de vundet. ¬ Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Holbæk dropper biogas-anlæg

Holbæk - 14. maj 2019 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke noget biogas-anlæg ved Snævre uden for Holbæk. Det politiske flertal, som støttede anlægget er væk.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet .

De forklarer, at de i aftes holdt et fælles møde om placeringen af et biogasanlæg i Snævre Vest.

- Det har ikke været nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet har været bekymret for placeringen af biogasanlægget, særligt når det handler om tung trafik. I løbet af høringsperioden har vi ikke kunne få manet vores bekymringer helt i jorden, og derfor kan vi ikke stemme ja til placeringen i Snævre Vest, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen.

Dermed er det stort set en enig kommunalbestyrelse, der efter al sandsynlighed stemmer nej til et biogasanlæg i Snævre Vest, når sagen skal til afstemning i kommunalbestyrelsen den 19. juni.

Borgmesteren tror dog stadig på den grønne omstilling i Holbæk Kommune:

- I Socialdemokratiet vil vi gerne have biogas, men det skal ikke være for enhver pris. Nu glæder jeg mig over, at en samlet kommunalbestyrelse har givet udtryk for, at vi skal sætte gang i den grønne omstilling. Det arbejder glæder jeg mig til - med eller uden biogas, siger hun i pressemeddelelsen.

SF's Bente Röttig har i løbet af høringsprocessen været meget optaget af, om firmaet bag anlægget, Nature Energy, havde erfaringen med at drive et biogasanlæg så tæt på byer:

- Jeg har lyttet og overvejet meget nøje i løbet af høringsprocessen. Jeg har hele tiden været skeptisk over, om firmaet bag anlægget havde erfaring nok med at drive biogasanlæg så tæt på byer. I løbet af høringsperioden er jeg blevet opmærksom på, at Nature Energy ikke har denne erfaring, og derfor vil jeg ikke stemme for en placering i Snævre, udtaler Bente Röttig.

Sagen om biogasanlægget har været sendt i en otte uger lang høring. Men det har der været en god grund til, påpeger viceborgmester John Harpøth fra Dansk Folkeparti:

- Vi er stadig for biogas i Dansk Folkeparti. Vi har gennemført en demokratisk høringsproces og overholdt alle spilleregler. Nu står vi tilbage og skal træffe en beslutning, og der er for mange usikkerhed og ting vi ikke kan få svar på. Det gør, at vi i Dansk Folkeparti ikke kan bakke op om placeringen i Snævre Vest, udtaler John Harpøth i pressemeddelelsen.

Formand for leverandørforeningen, Klaus F. Pedersen, er ærgerlig over, at projektet i Snævre Vest ikke bliver til noget. Omvendt forstår han godt bekymringerne hos Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti:

- Fra Leverandørforeningens side er jeg glad for at, at man er positiv over for biogasanlæg, og vi vil gerne samarbejde om en anden løsning. Jeg har fuld respekt for politikernes beslutning, og der er fuld opbakning fra vores side, udtaler Klaus F. Pedersen.

Han slår fast, at selvom anlægget med virksomheden Nature Energy ikke bliver til noget, vil foreningen stadig gerne samarbejde med Holbæk Kommune om et andet anlæg. Også selvom det må betyde, at det bliver uden Nature Energy.