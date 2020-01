Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) roser regeringsudspillet, men bemærker samtidig, at det er for tidligt at sige, hvad konkret kommer til at betyde for Holbæk Kommune. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Holbæk-borgmester om udlignings-udspil: For tidligt at sige, hvad det konkret betyder

Holbæk - 30. januar 2020 kl. 12:41 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S-regeringen har torsdag formiddag fremlagt sit forslag til en reform af den økonomiske udligning mellem landets 98 kommuner.

Ifølge udspillet »Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning« vil de tre nordvestsjællandske kommuner, Kalundborg, Odsherred og Holbæk blive blandt de af landets kommuner som vil modtage flest penge, såfremt regeringen kan samle flertal bag det fremlagte forslag.

Der er dog endnu ikke sat konkrete tal på, hvor meget modtagerkommunerne kan se frem til i kroner og øre. Det samme gælder med omvendt fortegn for bidragskommunerne, som primært ligger i hovedstaden og Nordsjælland.

Forhandlingerne om en udligningsreform vil begynde på Christiansborg fredag.

Regeringsudspillet lægger op til, at kommuner med større udgifter på socialområdet til for eksempel borgere på overførselsindkomster får ekstra penge. Det vil, ifølge regeringen, være til særlig gavn for yderkommuner i Syd- og Vestsjælland.

Fraværet af konkrete tal får Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, til at udtale sig med varsomhed om de mulige konsekvenser for Holbæk Kommune.

- Det er alt for tidligt at sige, hvad det her konkret kan komme til at betyde for Holbæk Kommune. Men jeg er selvfølgelig tilfreds med, at regeringen erkender, at vi har nogle særlige udfordringer. Derfor er jeg naturligvis i udgangspunktet positiv overfor udspillet, siger Christina Krzyrosiak Hansen i en pressemeddelelse udsendt af Holbæk Kommune torsdag middag.

- Det er et ambitiøst udspil, der vil skabe en bedre balance i Danmark. Udspillet tager fat på problemerne i udligningen, som vi kender den i dag. Det vil sige, at der blandt andet lægges op til at afskaffe hovedstadsudligningen. Samtidig kigger man på selskabsskatterne, som har skabt en ubalance ved at tilgodese enkelte kommuner, siger Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.

Hun er tilfreds med, at regeringen lægger op til, at der skal tilføres flere penge til ge udligningssystemet.

- Jeg synes, det er positivt, at der lægges 500 millioner kroner ekstra ind i udligningssystemet. Kommunerne har i mange år været pressede, og derfor er det naturligvis positivt, at man lægger op til et løft af velfærden. Jeg vil dog også sige, at uanset hvor det her ender, så ændrer det ikke på, at vi i Holbæk Kommune fortsat selv har en opgave i at finde penge, så vi kan prioritere de områder, der har mest brug for det, lyder det fra Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, i pressemeddelelsen.

