Holbæk Sportsby forsinket igen-igen

Holbæk - 04. april 2019 kl. 12:30 Af Morten D. Christensen

Åbningen af Holbæk Sportsby bliver endnu engang forsinket. Det store byggeri kommer ikke til at stå klar 7. maj, som det ellers var meningen, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse udsendt torsdag middag.

Det er tredje gang, at åbningen af Holbæk Sportsby må udsættes.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Holbæk Kommunes rådgiver har vurderet byggeriet af Holbæk Sportsby, og at »vurderingen er, at kvaliteten halter, og at den ikke kan stå færdig til den 7. maj.«

Der er kvalitetsmæssige mangler i sportsbyen, og ifølge pressemeddelelsen sikrer byggeledelsen ikke fremdrift nok til en færdiggørelse den 7. maj.

- Vores rådgiver vurderer, at der kommer endnu en forsinkelse, og at kvalitetsniveauet halter. Vi kan ikke sige, om sportsbyen kan tages i brug før eller efter sommeren. Der er lige nu for lidt aktivitet på byggepladsen til at Fonden Holbæk Sportsby kan nå at færdiggøre og aflevere byggeriet den 7. maj, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen.

Det fremgår også, at borgmesteren undrer sig over, at der sker endnu en forsinkelse, og at det er kommunen og ikke byggeledelsen, der kommer frem til den konklusion.

Christina Krzyrosiak Hansen vil derfor indkalde dele af fonden bag Holbæk Sportsby til et møde om færdiggørelsen og kvaliteten af byggeriet.

- Vi og ikke mindst alle foreningerne er trætte af forsinkelserne. Derfor indkalder jeg dele af Fonden Holbæk Sportsby til et møde, hvor vi skal drøfte, hvordan byggestyringen af projektet kan forbedres. Der skal styr på processen, så ikke mindst foreningerne ved, hvad de har at holde sig til, og så vi som kommune kan være sikre på, at vi får et byggeri i den rette kvalitet, siger Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.

Borgmesteren selv, viceborgmester John Harpøth (DF) og andenviceborgmester Camilla Hove Lund (V) samt medlem af kommunalbestyrelsen, Søren Stavnskær (LA) vil repræsentere kommunalbestyrelsen ved mødet.

- Når der i forvejen er tale om en forsinkelse, er det selvfølgelig overraskende, at der er lav aktivitet på byggepladsen. Det bekymrer mig. Det vil vi gerne drøfte med Fonden Holbæk Sportsby. Samtidig vil vi også spørge ind til, om de har den nødvendige byggeledelse på projektet til at sikre fremdriften og den fornødne kvalitet, siger Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.

De mange foreninger, der havde forventet at komme ud i sportsbyen i maj, må nu endnu engang væbne sig med tålmodighed. De kan dog alle blive i deres nuværende faciliteter, skriver Holbæk Kommune i pressemeddelelsen.

Holbæk Sportsby skulle oprindeligt have stået færdig ved årsskiftet.

Det har endnu ikke været muligt at få kommentarer fra Kullegaard A/S, der står for byggestyringen, eller Morten C. Henriksen A/S, der er totalentreprenør på byggeriet af sportsbyen. Sn.dk følger sagen...