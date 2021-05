Der er grund til at hejse flaget den 30. maj, hvor Holbæk Sportsby fylder to år. Foto: Holbæk Sportsby.

Holbæk Sportsby fejrer fødseldag

Søndag den 30. maj er det to år siden, Holbæk Sportsby slog dørene op for første gang, og ca. 5.000 borgere benyttede lejligheden til at opleve det nye samlingssted. Det skal fejres med flaghejsning på Sportsbyens udsigtsbakke, gratis is til børnene samt kaffe, øl eller sodavand til de voksne, der kommer forbi mellem klokken 14-15 - med respekt for coronaloftet på 100 personer udendørs.