Holbæk Økonomi- og gældsrådgivning mangler frivillige

Holbæk - 01. september 2021 kl. 14:41 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Når Holbæk FrivilligCenter åbner dørene for deres økonomi- og gældsrådgivning, er det med færre frivillige end nødvendigt for at hjælpe nok af kommunens borgere. Det fortæller Allan T. Lystrup, som er chefkonsulent hos Frivilligcenter Holbæks Økonomi- og gældsrådgivning. Manglen på frivillige skyldes blandt andet, at flere har fundet nye interesseområder under coronaen. Samtidig er der planer om at udvide den nuværende rådgivning, hvilket kræver flere hænder.

Økonomi- og gældsrådgivningen har eksisteret i seks år, og får allerede cirka 120 henvendelser om året. Borgerne henvender sig med gældsspørgsmål, såsom tvangsauktioner og konkurser, men også for at få hjælp til at lægge budget eller lave forskudsopgørelse.

Siden 2018 har kommunens studerende også kunne finde økonomi- og gældsrådgivningen på VUC i Holbæk, hvor de frivillige sidder klar den første tirsdag i måneden mellem 10 og 12.

Økonomi- og gældsrådgivningen er derudover i dialog med Lejerbo om at oprette rådgivning i Vangkvarteret i Holbæk.

For det er vigtigt, at så mange som muligt kan få hjælp til økonomien, fortæller Allan T. Lystrup, som er chefkonsulent hos FrivilligCenter Holbæks Økonomi- og gældsrådgivning.

- Lige nu har vi omkring 10 frivillige, og vi kunne godt bruge fem eller seks mere, siger Allan T. Lystrup.

Derfor søger de nu frivillige, som kan hjælpe kommunens borgere med at få en god økonomi.

Ifølge Allan T. Lystrup er det ikke nødvendigt at have en økonomisk baggrund for at blive frivillig hos Økonomi- og gældsrådgivningen.

- Vi kræver kun, at man har en god portion sund fornuft, og ikke mindst empati i mødet med andre mennesker, forklarer Allan T. Lystrup.

De fleste af de nuværende frivillige har været med helt fra starten for seks år siden, og Allan T. Lystrup fortæller, at de oplever en tilfredsstillelse ved arbejdet.

- De får lov til at give noget erfaring videre, og de bliver glade, når de kan se, at det hjælper, siger Allan T. Lystrup.

Økonomi- og gældsrådgivningen finder sted hver onsdag på Rådhuspladsen 1 i Holbæk, hvor frivillige sidder klar til at hjælpe mellem 16.30 og 19.30.

Rådgivningen på Rådhuspladsen 1 kan desuden kontaktes telefonisk tirsdag og torsdag mellem 10 og 13.

Økonomi- og gældsrådgivningen holder informationsmøde for nye frivillige den 15. september klokken 17.30. For yderligere info om det frivillige arbejde kontakt Allan T. Lystrup på telefonnummer 72 36 61 66 eller på mailadressen all@holb.dk.