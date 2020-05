Se billedserie Så er Mette Damm i mål i tiden 3 timer 17 minutter - cirka 23 minutter bedre end hendes hidtil bedste maraton. Foto: Agner Ahm

Holbæk Maraton - med én deltager

Holbæk - 17. maj 2020 kl. 13:41 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele foråret skulle en række løbere fra løbefællesskabet #holrun have trænet, så de kunne være med i Copenhagen Marathon, som var programsat til den 17. maj.

Men så kom der en pandemi og satte alt i stå.

En af løberne, Mette Damm, gav ikke op og fortsatte træningen.

Og i går, søndag, lavede hun sin egen maraton:

Ved 9-tiden løb hun af sted fra hjemmet i Asnæs og satte kurs mod #holruns hjemmebane - atletikløbebanen ved Stenhus Gymnasium i Holbæk.

Tre timer og 17 minutter senere blev hun hyldet af et ganske lille hold af andre #holrun-løbere og -støtter, som fejrede hende med konfetti, klap og den fineste mål-pavillon med balloner.

To af #holruns stiftere, Mette Wallin og Mai-Britt Petersen, støttede Mette Damm ved at løbe med på de sidste omgange på stadion, men begge konstaterede med smil på læben, at de vist ikke har fået trænet særlig meget i dette corona-forår.

Det har Mette Damm til gengæld. Den 150 centimeter høje løber - med tilnavnet Mini - skar næsten 23 minutter af sin egen maratonrekord.

Plads til alle

#holrun blev stiftet for fire år siden. I dag er der tale om en rigtig forening.

- Men vi er bedre til det med fællesskab end til at være en forening. Vi organiserer helst tingene fra gang til gang, fortæller Mette Wallin.

Før coronaen slog til, blev aktiviteterne organiseret via Facebook. og #holrun var inde i en rytme med fast træning hver tirsdag på løbebanen ved Stenhus, og så blev der efter behov og ønsker organiseret løbeture lørdag-søndag for de mere ambitiøse.

Og de rigtigt ambitiøse kom med i et træningsfællesskab organiseret af atletikklubben Sparta, hvor målet var Copenhagen Marathon.

- Men vi er stadig et fællesskab for vidt forskellige løbere - vi har plads til både dem, der vil løbe langt og stærkt, og til dem, som løber stille og roligt her på banen ved Stenhus, fortæller Mette Wallin.

- Vi plejer jo at annoncere løbetræningen på Facebook. Men vi har ikke gjort det længe. For hvis der nu møder 12 op, skal to sendes hjem igen, og det vil vi ikke. Så nu håber vi virkelig, at Mette (Frederiksen, red.) snart vil åbne mere op. Vi vil meget gerne op i omdrejninger før sommerferien, siger Mette Wallin.