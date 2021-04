Holbæk Kommune får nu alligevel lov til at droppe de nationale test

De betyder at de lokale skoler kan træffe beslutningen om, hvorvidt de vil have de nationale test eller ej.

Nu skal Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune afholde et ekstraordinært møde, hvor beslutningen, at træde ind i frihedsforsøget allerede fra maj måned, skal træffes.

Brev fra ministeren

Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen skrev fredag på sin facebook-side, at hun har modtaget et brev fra Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der skriver, at fordi Holbæk Kommunen er en del af frihedsforsøget og at loven om det bliver vedtaget inden længe, nu alligevel kan blive fritaget for nationale test i år.