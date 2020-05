I 2018 var der stuvende fuldt, da der var reception i Holbæk Museums gård. Men på grund af corona-restriktionerne bliver receptionen noget anderledes i år.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk Art holder en anderledes reception

Holbæk - 24. maj 2020

Efter planen skulle de seks nye værker i Holbæk Art have været præsenteret på en reception i forbindelse med pinsen.

Men så kom corona-krisen, og den har betydet, at alt hvad der var planlagt af taler, musik og lignende har måttet aflyses.

Siden er samfundet så småt begyndt at lukke op igen, og det betyder, at Holbæk Art alligevel gennemfører receptionen.

Det bliver fredag den 29. maj. Dog i en ny og meget anderledes form.

- Holbæk og kulturen er så småt ved at komme i gang igen, og da vores reception holdes udendørs, har vi besluttet, at vi alligevel vil gennemføre den. Men det bliver ikke som planlagt med musik og forskellige taler, fortæller formanden for Holbæk Art, Lene Floris.

I stedet bliver receptionsgæsterne til fods sendt rundt til de nye værker i små hold, der har hver sin guide med.

- Vi skal jo overholde retningslinjerne om, at der kun må forsamles 10 personer ad gangen, og derfor sender vi gæsterne rundt i hold på otte personer. Så er der også plads til guiden og den enkelte kunster, forklarer Lene Floris.

Det er således meningen, at den enkelte kunstner står klar til at fortælle om sit værk, når gæsterne ankommer.

Hold hvert 10. minut Efter planen sendes et hold af sted hvert 10. minut, så på de to timer, som receptionen kommer til at vare, bliver der plads til i alt 12 hold.

- Men det hjælper jo ikke noget, hvis gæsterne så allesammen står og venter på, at det skal blive deres tur. Derfor skal de på forhånd bestille en billet, så de ved, hvornår de kan komme med rundt. Og i den forbindelse henstiller vi til, at gæsterne på den ene side kommer til tiden, men også at de først kommer kort tid før, deres rundvisning starter, forklarer Lene Floris.

Der er mødested ved Elværket, og det første hold sendes af sted klokken 14.

Det bliver kunstnerne Birk Bjørlo i Strandstræde, Martin Aagaard Hansen i Blegstræde og Emily Gernild i Kirkestræde, som gæsterne kan møde og få en snak med.