Høster omkap med vejrudsigten

Det begyndte i sidste uge, og der forestår nogle travle dage. Høsten af vinterbyg er i gang, og landmændene arbejder intenst for at få afgrøden i hus, mens det endnu er godt vejr.

Høsten af vinterbyg er i gang over hele landet, blandt andet - som på billedet her - på Tuse Næs.

- Højest på de gode jorder, selvfølgelig. Det er det, jeg vil kalde et pænt, normalt udbytte. Andre år har vi været oppe på ni ton pr. hektar. Det kommer vi ikke denne gang, siger Ole Schou.

- Vinterbyggen har været en god oplevelse de fleste steder. Vi havde en tør periode omkring sankthans. Da var vinterbyggen færdig med at producere, og den blev derfor ikke skadet. Så med hensyn til vinterbyggen kan vi sådan generelt sige, at vi har en god sæson med fornuftige udbytter. Vinterbyggen er den tidligste kornsort, vi har, og vi får høstet i så god tid, at der kan sås vinterraps midt i august, fortsætter planteavlskonsulenten.