Lyssignalet er nu dækket til med gul plastic efter, at en 63-årig mand påkørte det mandag aften. Det røde kattegrus vidner også om, at der lækkede væsker fra varevognen. Foto: Morten D. Christensen

Hønefuld mand nedlagde lyssignal for næsen af politiet

Det kunne have været en fodgænger eller en cyklist, men til alt held var det »kun« et lyssignal, der stod i vejen for en 63-årig mand fra Holbæk, der trods en tilsyneladende heftig brandert havde valgt at sætte sig bag rattet i en varevogn mandag aften.