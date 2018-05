Højttalere betales med ølpenge

Elværket på Gasværksvej har fået 72.000 kroner af Tuborg­fondet. Pengene skal bruges til nye højttalere til spillestedets musikanlæg. Foto: Palle Mogensen

Holbæk - 20. maj 2018 kl. 06:49 Af Palle Mogensen

Der er 72.000 kroner på vej til Musikhus Elværket på Gasværksvej i Holbæk.

Det er Tuborgfondet, som har valgt at give pengene via det nye initativ Tuborgfondet Musikhjælp, og det tildelte beløb skal bruges til at opgradere Elværkets musikanlæg.

- Det er ikke blevet opdateret de sidste 10 år, og det er et problem for især musikklubben, fordi de professionelle musikere stiller større og større krav til anlæggene, når de kommer ud og spiller, fortæller Christian Frank, der er leder af Kulturskolen, som Elværket hører ind under.

Begrundelsen for, at Elværket har fået penge af Tuborgfondet, er blandt andet, at spillestedet præsenterer både klassisk og rytmisk musik fra både amatører og professionelle musikere.

- Det er brugerrådet, som sammen med mig har søgt om penge hos Tuborgfondet. Og jeg er rigtig glad for, at vi er kommet i betragtning. Så vidt jeg ved, er det første gang, at Elværket får penge fra en fond, fortæller Christian Frank.

Pengene fra Tuborgfondet skal først og fremmest bruges på nogle nye højttalere.

- Det handler ikke om, at vi skal kunne spille højere, men mere om, hvordan lyden fordeler sig i lokalet. Det skal jo gerne være den samme oplevelse rent lydmæssigt at være til en koncert, uanset om man står oppe foran eller nede bagved, fortæller Christian Frank.

Han forklarer, at pengene fra Tuborgfondet ikke rækker til en fuldstændig opgradering af musikanlægget.

- Men det er et skridt på vejen, og det er det vigtigste, fortæller han.

Tuborgfondet har uddelt i alt 2,5 millioner kroner fordelt på 20 spillesteder.