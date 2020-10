Rasmus Skov Borring synger for, når der er Syng Dansk arrangement i Holbæk. PR-foto.

Højskolesange i fællesskabets tegn

I forbindelse med coronakrisen har fællessang fået en særlig plads hos danskerne, og det vil Holbæk Kulturskole og Talent Holbæk fremhæve i forbindelse med Spil Dansk-ugen, uge 44, som har til formål at fremhæve og hylde danskproduceret musik og sang. Syng dansk ugen ligger hvert år i uge 44.

- Fællessang giver rigtig god mening i denne tid. Vi håber, at sådan et arrangement kan være med til at samle borgerne, fortæller kulturskoleleder Rasmus Grosell og talentkoordinator Henrik Mosbæk.