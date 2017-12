Se billedserie Poul-Henrik Jensen oplyser at der den kommende tid, blandt andet vil blive arrangeret støttekoncerter, til fordel for købet af Jyderup Højskoles bygninger. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Højskolen har brug for økonomisk støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højskolen har brug for økonomisk støtte

Holbæk - 25. december 2017 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at sikre den fremtidige udvikling, har Jyderup Højskole igangsat et fundraisin-projekt, så ejerskabet af bygningerne kan overgå fra Holbæk Kommune til skolen.

Jyderup Højskole står overfor et nyt og afgørende skridt. Det historiske jagtslot Sølyst fra 1856 ved Skarresø, huser højskolen - men er lejet. Skal højskolen fortsætte sin udvikling, og kunne renoveres og modernisere, skal højskolen selv eje bygningerne. I dag ejes de af Holbæk kommune. Højskolen har allerede brugt mange penge på at forbedre bygningernes standard, men de store renoveringer - gerne med fondsstøtte - forudsætter et ejerskab.

Jyderup Højskole har på fem år gennemgået en forrygende udvikling. Fra en start med omkring 25 elever til et efterårshold i 2017 med over 50 elever og ventelister. Højskolen er blevet et kulturelt fyrtårn i Vestsjælland med koncerter, foredrag, udstillinger og aktiviteter Det er stadig en af Danmarks yngste højskoler, men i takt med at gruppen af tidligere elever vokser, mærkes også deres anbefalinger, og det resulterer i flere elever og ventelister. Højskolen er centralt placeret i lokalsamfundet og i forhold til de aktuelle problemstillinger i verden. Den bygger broer mellem kultur, kunst og samfund.

Højskolens økonomi er bedre i dag end i de første år. Men succesen og udvidelserne har krævet konstante investeringer og gjort det umuligt at nå den opsparing, som er forudsætningen for købet.

- Efter forhandlinger med Holbæk Kommune og vores bank, Merkur, får vi nu mulighed for at købe Sølyst, hvis vi selv kan skaffe udbetalingen. Et ejerskab vil styrke højskolen og gøre det muligt at planlægge den modernisering, energirenovering og udvidelse af højskolen, som vi har stort behov for. Vi tror på, at fonde vil hjælpe os, når vi selv har det fulde ejerskab, oplyser forstander Poul-Henrik Jensen.

Udbetalingen lyder på i alt 500.000 kr. og der planlægges flere måder at skaffe pengene på. Frem til den 1. marts 2018 forsøger man at rejse 100.000 kr. gennem en crowdfunding-kampagne (netværksstøtte) på booomerang.dk.

I kampagnen er det muligt at støtte med varierende beløb, fra de små symbolske, tid de helt store »greb i lommen«. Når man donerer får man som minimum et støttebevis og i takt med beløbets størrelse, også kunsteffekter samt adgang til højskolens arrangementer og koncerter.

- Ud over den aktive indsamling, vil der i den kommende tid også blive arrangeret koncerter og andre kulturelle events til støtte for købet af bygningerne, tilføjer Poul-Henrik Jensen.