Se billedserie Aske Jokil underviser i friluftsaktiviteter på Jyderup Højskole. Da avisen var på besøg, var han også manden, der holdt et oplæg for eleverne ved morgensamlingen. Foto: Elisa Hauerbach.

Højskoleliv med coronaregler

Holbæk - 29. august 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke ret længe siden, at det nye hold elever mødte ind på Jyderup Højskole, og forud for det har man gennemtænkt skolens rutiner og opgraderet sit fokus på hygiejne og afstand i hverdagen.

- De 35 elever betragtes som en familie, set med coronabriller, så de må gerne omgås og sidde sammen, eksempelvis i spisesituationerne. Men, vi i ledelsen og lærerne er ikke en del af familien, så vi skal holde afstand til dem og sidder derfor ved et andet bord og spiser, men i samme rum, forklarer højskolens forstander, Poul-Henrik Jensen. Han fortæller også, at de nu skal holde afstand til dem, derhjemme, hvis de tager fra højskolen i weekenden.

- På den måde er det held i uheld at vi er en lille højskole, for vi kommer lige præcis med ind under reglerne om det maksimale antal af elever, forklarer han.

Eleverne er der 35 af. Den ældste er 65 år gammel - den yngste er 24. De har mulighed for at deltage i undervisning i kendte og nye fag på højskolen.

- Vi har jo vores kendte grønne guerillafag, der fokuserer på bæredygtighed. Vi kar kunstneriske, musikalske og kulturelle fag - og nu har vi også fået blå fag, der har omdrejningspunkt i det våde element. Man kan også lære mere om det aktive friluftsliv - blandt andet på vandet i Skarresø, så vi er skam også selv med på at udvikle os, præcis som det er tilfældet med vores elever. Efter min mening skal et højskoleophold give nye muligheder, så eleverne finder ud af hvad de vil, hvad de kan og hvad de skal, fremadrettet. Et højskoleophold er udviklende på flere måder end man tror, og vi mærker en stor tilstrømning nu, hvor man ikke ønsker eller kan rejse udenlands, forklarer forstanderen videre.

Når man ved de kommende arrangementer på Højskolen oplever at eleverne holdes for sig, adskilt fra det øvrige publikum, er det for at respektere myndighedernes corona-anvisninger.

Det gælder både, når der er Open Mic (åben mikrofon. red), hvor alle kunstnere og amatører er velkomne til at præsentere eller afprøve deres nye materiale. I følge forstanderen er det populære arrangementer, der bringer en masse mennesker til højskolen, hver gang kalenderen runder den sidste tirsdag i hver måned.

- Vi har også en del koncerter og foredrag på vej. Man kan blandt andet glæde sig til at møde Lars Lundehave Hansen, Kasper Hesselbjerg, Zeuten, Anderskov og Vestergaard - samt Irish Mythen og en spændende høstfest - i de kommende måneder, slutter Poul-Henrik Jensen.