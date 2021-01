Højskoleforening ser frem til bedre tider

- Vi er alle i samme båd, lyder det fra formand for Holbæk Højskoleforening Sigrid Diness, som giver en opdatering på programmet, med de nødvendige aflysninger, der har været.

I Højskoleforeningen håber man nu på, at kunne afvikle mødet i marts. Her er det historikeren Thorkild Kjærsgaard, som vil tale under overskriften »Grønland mellem øst og vest i 1000 år«.