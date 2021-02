Magnus Lund Nielsen og Naja Linea Pousett Lund skulle begge have været begyndt på Jyderup Højskole i begyndelsen af januar, men nu har de fået lov til at starte i praktik.Privatfoto

Højskoleelever i tidlig praktik

- Det har været dejligt at sige til eleverne, at de allerede kunne komme i gang nu.

Hun skulle egentlig have været i fuld gang med at undervise og inspirere en halv snes elever, men eleverne sidder derhjemme på grund af corona-restriktionerne.

Men nu har hun fået mulighed for at sende eleverne i praktik en måned før tid.

Kurset »Det lille jordbrug« spreder sig således over et halvt år, hvor eleverne først skal tilbringe tre måneder på højskolen, og dernæst tre måneder i praktik på et lille landbrug.

- Jeg har så været i kontakt med de små landbrug, som eleverne skulle have været i praktik på, og heldigvis er det lykkedes at få dem i praktik før tid, fortæller Nanna Brendholdt.

26-årige Magnus Lund Nielsen er en af de elever, som nu kan komme ud og få jord under neglene, og det glæ­der ham, for corona-nedluk­ningen har taget hårdt på ham.

- Jeg glæder mig til at have en opgave sammen her på gården, og jeg glæder mig til at lære om, hvordan vi kan få mere respekt for jorden og mindre fokus på varen, fortæller hun i pressemeddelelsen.