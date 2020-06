Højskole får penge til dansk-tysk grænseprojekt

Det kommer til at handle om, hvordan unge fra Danmark og Tyskland ser og ønsker at forme fremtidens Europa, når Jyderup Højskole i efteråret 2021 skal være vært for et internationalt kursus.

Ifølge forstander på Jyderup Højskole, Poul-Henrik Jensen, handler projektet om at samle unge på tværs af de to landes grænser.

- Det er en vigtig opgave for os som højskole at fremme en fælles forståelse på tværs af landegrænser og bekæmpe alle former for nationalisme. Derfor er vi med i det her projekt, siger Poul-Henrik Jensen.