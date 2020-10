Højskole: Send flygtninge til os og få god integration

Gør højskoler til en del af integrations­arbejdet i Danma­rk,og selv om der er fuldt optaget frem til sommeren 2021, er er Jyderup Højskoles forstander Poul-Henrik Jensen klar til at optage flygtninge som en del af integrationsarbejdet. Og det kan kun gå for langsomt med at tage imod flygtninge fra verdens brændpunkter og sætte integration via højskoler på finansloven, mener han.