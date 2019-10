I mange år har der været tanker om at opføre et højhus med boliger i 10-11 etager omkring den gamle DLG-silo på Industrivej i Tølløse, men indtil videre er planen ikke realiseret.

Højhus har stadig ikke afløst øjebæ

Mange i Tølløse mener, at der er tale om en øjebæ. Det kom blandt andet til udtryk i et læserbrev i Nordvestnyt fra Ebbe Kring, Soderup, tidligere på året. Han efterlyste, at der skete noget vedrørende planen om at omdanne siloen til boliger, sådan som der også blev talt om det i en arbejdsgruppe for nogle år siden om udviklingen i Tølløse.

Tanken om et højhus, der bygges op omkring den forladte DLG-silo på Industrivej i Tølløse har eksisteret i mange år. Den er langt fra opgivet, men der er ikke helt aktuelle tegn på, at drømmen realiseres.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her