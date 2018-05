Forberedelserne med at gøre klar til byggeriet af højhuset i 17 etager fortsætter, selv om der er indgivet tre klager til Planklagenævnet over Holbæk Kommunes dispensationer fra lokalplanen. Illustration: Juul Frost Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Højhus-byggeri fortsætter trods klage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højhus-byggeri fortsætter trods klage

Holbæk - 29. maj 2018 kl. 11:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden længe bliver det for alvor synligt, at der skal opføres et højhus på Isefjords Allé 13 i Holbæk. Bygherren, AP Ejendomme, har nemlig ikke tænkt sig at sætte arbejdet på pause for at afvente en afgørelse fra Planklagenævnet.

Der er indgivet tre klager til nævnet over de dispensationer, som Holbæk Kommune tidligere på måneden har givet til opførelsen af den 17 etager høje bygning. - Vi henholder os til, at vi har fået en byggetilladelse. Projektet giver mere luft end ved en løsning med de karreer, der oprindelig var planlagt, siger Peter Olsson, der er administrerende direktør i AP Ejendomme, som er en del af AP Pension.

I løbet af juni bliver der taget fat på nogle supplerende jordbundsundersøgelser, og derefter går piloteringen af grunden i gang.

- Det officielle første spadestik bliver formentlig taget i sidste halvdel af juni. Det skulle gerne være inden, at al jorden er kørt væk, siger Peter Olsson.

Det får altså ikke AP Ejendomme til at ryste på hånden, at Planklagenævet skal se på, om Holbæk Kommunes dispensationer holder.

Peter Olsson henviser til, at Naturklagenævnet - som dengang var myndigheden på området - i 2008 traf afgørelse om et lignende projekt om et højhus på grunden.

Der er dog ikke det helt samme projekt, selv om højden på 55 meter er nogenlunde det samme. Så det kan ikke på forhånd udelukkes, at der - set fra bygherrens side - vil være en risiko for, at nævnet ikke godkender dispensationerne.

- Jeg betragter det som en meget teoretisk risiko, siger Peter Olsson.

De 60 boliger ventes klar omkring 1. oktober-1. november 2019.

Holbæk Kommune har givet dispensationer fra tre af lokalplanens paragraffer.

En af klagerne er Poul Steiness, der bor i Pakhusstræde 11 på femte sal, som er den øverste lejlighed i Fjordstokkenes østblok, længst ude mod fjorden.

I 2008 fik han ikke medhold i en klage til det daværende Naturklagenævn over blandt andet højden på 57-58 meter.

- Det er en anden tid, vi lever i i dag. Og nu er der også nogle andre ting i det, mener Poul Steiness.

I forhold til Keops Developments projekt fra 2007-2008 er højhuset rykket længere mod nord, ud mod fjorden. - Nu vil der være 33 lejligheder, der får indblik mod mig, påpeger Poul Steiness.

Poul Steiness har tidligere i et brev til Holbæk Kommune varslet, at hvis byggetilladelsen udstedes - hvilket nu er sket - vil han ikke tøve med at klage til Planklagenævnet (er sket) og til Folketingets ombudsmand samt føre en civil sag om værdiforringelse af hans ejendom.