Højesteret skal nu afgøre, om to piger på 12 og 13 år skal pålægges at vidne mod deres forældre, der er tiltalt for flere års grov vold og mishandling af parrets fire børn. Foto: Jens Wollesen

Højesteret skal afgøre om piger skal vidne mod voldstiltalte forældre

Holbæk - 17. december 2020 kl. 14:27 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

To mindreårige piger fra Holbæk Kommune bliver nu omdrejningspunkt for en principiel juridisk afgørelse i Højesteret.

Både Retten i Holbæk og Østre Landsret har tidligere pålagt de to piger på 12 og 13 år at afgive vidneudsagn mod deres forældre, som er tiltalt for flere års grov vold med karakter af mishandling samt trusler mod parrets i alt fire børn.

Men både pigerne og de to forældre ønsker ikke, at de allerede videooptagede vidneudsagn skal afspilles under retssagen, der kører ved Retten i Holbæk.

I oktober søgte de derfor Procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at Højesteret får mulighed for at behandle det stærkt principielle spørgsmål om pigernes vidnepligt.

Og torsdag oplyser Procesbevillingsnævnet så på sin hjemmeside, at man har givet børnenes bistandsadvokat og forsvarerne for de to forældre tilladelse til at kære til Højesteret.

Dermed bliver det op til landets øverste retsinstans at afgøre om de to døtres vidneudsagn skal afspilles i retten mod deres vilje, eller om de kan påberåbe sig vidnefritagelse som er udgangspunktet for nærtstående personer.

Sagen kort I juli 2019 sigtes og fængsles to forældre for flere års grov vold og mishandling af parrets fire børn. Der laves videoafhøringer af de to ældste piger på i dag 12 og 13 år.

Få dage før retssagen i december 2019 afgør Østre Landsret i en lignende sag, at to drenges videoafhøring ikke må bruges som bevis, fordi forældrene risikerer udvisning.

Holbæk-sagen udsættes på grund af tvivlen om brug af videoafhøring.

Den genoptages i september i år, men udsættes straks, da både bistandsadvokaten for piger og de to forsvarere vil have retten til at se bort fra videoafhøringerne som bevis.

Både Retten i Holbæk og Østre Landsret har afvist ønsket og sagt god for, at videoafhøringerne kan afspilles.

Men nu har Procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at Højesteret skal afgøre, om pigerne skal fritages for at vidne eller om de skal pålægges vidnepligt. Kernen i spørgsmålet om pigernes vidneudsagn er, at de to forældre, der har udenlandsk baggrund, risikerer udvisning af Danmark, hvis de findes skyldige i anklagerne om grov vold mod børnene. Foruden pigerne på 12 og 13 år har parret to drenge på fire og seks år.

Men da en udvisning af forældrene også kan få betydning for børnenes opholdsgrundlag i Danmark, har børnenes bistandsadvokat, Thomas Fogt, anmodet om, at de to døtres vidneudsagn ikke bliver brugt i retten, fordi det efter hans opfattelse kan være til skade for pigerne selv.

Forsvarsadvokaterne har bakket op om det synspunkt, men anklagemyndigheden har ønsket at afspille videoafhøringerne.

Senioranklager Louise Hansen har dog ikke modsat sig forsøget på at få Højesterets vurdering af vidne-spørgsmålet. Hun har ved et retsmøde i sagen givet udtryk for, at det principielle spørgsmål bør afklares »en gang for alle«.

Procesbevillingsnævnet skriver i en pressemeddelelse, at man foruden sagen fra Holbæk også har givet et tredje mindreårigt barn, der er forurettet i en anden, men lignende sag, tilladelse til at kære en landsretskendelse om vidnepålæg til Højesteret

