Højesteret: Døtre skal vidne i sag mod voldstiltalte forældre, der riskerer udvisning

Holbæk - 28. maj 2021 kl. 16:48 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

To piger på 12 og 13 år fra Holbæk Kommune kommer ikke til at slippe for at vidne i en kommende retssag, hvor deres mor og far er tiltalt for gennem flere år at have udsat de to døtre samt to sønner på fem og seks år for vold med karakter af mishandling.

Højesteret har i en kendelse afsagt torsdag afgjort, at de to piger godt kan pålægges vidnepligt mod forældrene. Dermed stadfæster Højesteret afgørelser fra både Retten i Holbæk og Østre Landsret.

I praksis er der tale om allerede optagede videoafhøringer af de to piger, som anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi nu har fået endegyldigt grønt lys for at afspille under retssagen mod de to forældre.

Retssag begynder tirsdag Sagen genoptages på tirsdag ved Retten i Holbæk efter en længere pause, hvor parterne har ventet på Højesterets afgørelse i spørgsmålet om, hvor vidt pigerne kunne pålægges vidnepligt mod forældrene.

Det er den afgørelse, der nu er kommet i form af kendelsen fra Højesteret, som blev offentliggjort fredag eftermiddag.

Sagen handler om, at de to piger på i dag 12 og 13 år i sommeren 2019 blev videoafhørt i forbindelse med, at den nu 35-årige mor og 37-årige far blev sigtet for vold mod deres fire børn. Familien boede på det tidspunkt sammen i Holbæk Kommune.

Siden blev der rejst tiltale mod forældrene for gennem flere år at have udsat de fire børn for blandt andet slag med støvsugerrør, grillspyd, grydeskeer og andre former for vold og trusler. På grund af den lange periode lyder tiltalen på, at volden havde karakter af mishandling.

Protest fra bistandsadvokat Men retssagen mod de to forældre, der har udenlandsk baggrund, er flere gange blevet udsat. Det skyldes, at bistandsadvokaten for de fire børn, Thomas Fogt, har bedt om, at de allerede optagede videoafhøringer af de to døtre ikke bliver afspillet under retssagen.

Han har, som dagbladet Nordvestnyt og sn.dk flere gange har beskrevet, argumenteret for, at pigerne ved at vidne mod forældrene kunne bringe sig i en situation, hvor deres vidneudsagn kunne medvirke til at få forældrene ikke bare dømt, men også udvist af Danmark.

En udvisning af forældrene kunne, ifølge bistandsadvokaten, der har fået opbakning fra forældrenes forsvarere, også ramme pigerne selv. Enten ved at de selv ville risikere at blive udvist med forældrene, hvis de skulle blive fundet skyldige, eller i form af adskillelse fra forældrene og dermed få sværere ved at genopbygge et mere normalt forhold til moren og faren.

I juridiske termer ville døtrene på den måde, set med Thomas Fogts øjne, kunne risikere at lide »tab af velfærd«, og det ville være i strid med menneskerettighedskonventionen.

Ikke »tab af velfærd« Men Højesteret bemærker i sin kendelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at døtrene vil blive udsat fir tab af velfærd, hvis videoerne afspilles i retten.

Højesteret begrunder det med, at udlændingemyndighederne i Danmark, hvis forældrene måtte blive dømt til udvisning, vil være forpligtet til at »tage hensyn til døtrenes personlige forhold og Danmarks internationale forpligtelser, herunder i lyset af, at deres forældre i så fald vil være fundet skyldige i alvorlige overgreb mod dem.«

Desuden mener Højesteret ikke, at en udvisning af forældrene i sig selv vil udelukke, at døtrene har samvær eller kontakt med dem.

Kendelse i sag fra Roskilde Foruden kendelsen i den aktuelle sag fra Holbæk har Højesteret også netop afsagt kendelse i en lignende sag fra Roskilde, hvor en far med udenlandsk baggrund var sigtet for voldtægt af sin datter. Han kunne også risikere udvisning, hvis han blev fundet skyldig.

Her sagde Højesteret god for, at såvel Retten i Roskilde som Østre Landsret havde tilladt, at der i grundlovsforhøret var blevet afspillet videoafhøring af pigen trods protester fra både hendes bistandsadvokat og farens forsvarsadvokat - også her med henvisning til risiko for tab af velfærd for pigen.

Men også i den sag vurderede Højesteret, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for den påstand.

Nærtstående kan vidnefritages Retsplejeloven giver mulighed for at blive fritaget for vidnepligt i sager, hvor nærtstående familiemedlemmer er tiltalt.

I de to konkrete sager har børnene, ifølge Højesterets kendelse, forud for deres medvirken i videoafhøringerne fået oplyst, at de ikke havde pligt til at afgive forklaring.

Men Højesteret bemærker også, at hverken i sagen fra Holbæk eller Roskilde blev børnene vejledt om muligheden for vidnefritagelse, hvis de med deres forklaring risikerede at udsætte sig selv for tab af velfærd.

Højesteret mener dog ikke, at den manglende vejledning har haft betydning i de konkrete sager, da man altså overordnet set ikke mener, at børnenes vidneudsagn udsætter dem for tab af velfærd.

