Se billedserie De er små, hurtige og lidt svære at holde på banen. Men ingen kom til skade, når racerne crashede eller rullede rundt, for de blev fjernstyret fra balkonen af omkring 20 børn og unge, der var til sommersjov i weekenden. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Høj fart sendte små racere på afveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høj fart sendte små racere på afveje

Holbæk - 25. juli 2021 kl. 21:20 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Farten var høj, og førerne havde ikke altid kontrol over deres bil, som kørte af banen eller rullede rundt. ingen kom til skade, og smilene var store hos cirka 20 drenge, der søndag var mødt op for at prøve kræfter med miniracere på bane.

I to weekender har i Midtsjællands Mini Racing Club i Tølløse arrangeret sommeraktivitet for ferieramte børn og unge i samarbejde med Holbæk og Lejre Kommuner.

Begyndere fik en introduktion, før de blev sluppet løs, og undervejs blev der givet råd også til dem, der har prøvet det før.

Det kræver lidt at få styr på fjernstyringen, sagde Jørn Poulsen, der sammen med Jesper Iversen og klubmedlemmer har instrueret, undervist, guidet, sørget for en god oplevelse for alle - og repareret.

- Der er stor forskel på at køre hjemme på lige vej og god plads og på vores bane med sving. Det går ud over bilerne, så der øves med plasticbiler, inden de får lov at køre med løbsbiler af kulfiber, forklarede han.

Søndag var deltagerne fra syv til 16 år. Nogle kom alene, andre med mor eller far. det er stadig en far-søn ting, tilføjede Jørn Poulsen.

Christian Bøgelund Simonsen, Hvalsø, har en mini racerbil. Alligevel ikke det ikke altid som forventet. Måske fordi han som de fleste blev overivrig og glemte at sænke farten i svingene.

Arnbjørn Bülow Ankerstjerne, Holbæk, har ikke selv en bil, men det gad han godt have. Det bliver måske det højeste ønske til jul.

Det vil være en gave i den dyrere ende selv for en plasticbil. Jørn Poulsen råder i stedet til at købe en brugt kulfiberbil, der kører og holder bedre. Klubbens medlemmer hjælper gerne med at finde en god brugt bil, der ikke som en ny kommer som samlesæt.

- Min 12-årige søn fik en plasticbil for tre år siden, men vi opdagede hurtigt, den ikke kunne følge med, da vi kom ned i klubben. Derfor købte vi en brugt kulfiberbil, og kort efter købte jeg selv en bil.

Sådan ender man i bestyrelsen, lød det med et smil - en bestyrelse uden formand, men mange aktive medlemmer i arbejdsgrupper blandt andet for unge og seniorer.

Klubben har cirka 90 medlemmer fra seks til 66 år og er en breddeklub med et godt ry for at tage imod nybegyndere.

- Meget tid går med at reparere og skifte ud, og vi hjælper hinanden uanset alder. Men det er ikke leg, når vi kører, så er det for at vinde, det er motorsport, men ufarligt, fastslog Jørn Poulsen.

Deltagerne i sommersjov har mulighed for tre måneders gratis medlemskab, men det kræver egen bil.

Andre interesserede kan møde op og låne en bil, når der er åbent hus onsdage fra 17 til 20 og lørdage fra 10 til 16. Men giver prøveturene lyst til mere og et medlemskab, kræver det egen bil.