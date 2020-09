På Stenhusbakken i Holbæk kan interesserede høre om sansestimulering og i et virtuelt spil prøve, hvordan det er at leve med demens.

Hjernen trænes i huskeuge

I hele uge 38 er der fokus på demens, når borgere inviteres til gratis hjernetræning. For andet år i træk er der huskeuge med hjernetræning på mange forskellige måder i Holbæk Kommune.

Men huskeugen er i år præget af Covid-19 med tilmeldinger og begrænsninger i deltagertal på en række af aktiviteterne.

For at give så mange som muligt en chance for at høre ugens foredrag, vil de kunne ses på kommunens hjemme- og Facebookside frem til den 25. september.