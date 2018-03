Den 45-årige kvinde har fået forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere fire uger. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmepleje-røveri: Politiet har fået 10 nye henvendelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmepleje-røveri: Politiet har fået 10 nye henvendelser

Holbæk - 20. marts 2018 kl. 15:46 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 45-årige kvinde, der er sigtet for røveri og røveriforsøg mod en 86-årig kvinde i Tølløse, som den sigtede kom hos som ansat i Holbæk Kommunes hjemmepleje, er fortsat fængslet i sagen.

Tirsdag udløb fristen på den 45-åriges varetægtsfængsling, som hun selv accepterede efter grundlovsforhøret den 22. februar, men kvinden er frivilligt gået med til at forblive i politiets varetægt i yderligere fire uger.

Det er sket uden et nyt retsmøde i sagen, oplyser Richard Olsen, leder af Midt- og Vestsjællands Lokal Efterforskning i Holbæk, til dagbladet Nordvestnyt.

Kvindens forsvarsadvokat, Gitte Espensen Philip, bekræfter oplysningen.

Den 45-årige kvindelige social- og sundhedsassistent er sigtet for røveri mod den 86-årige kvinde. Ifølge politiets sigtelser udnyttede hun sin position som ansat i hjemmeplejen til at bytte nogle af den ældre kvindes normale piller ud med sovepiller, hvorefter hun stjal nogle få hundrede kroner fra den tungt sovende kvindes pung.

Det skete i midten af februar i år.

Den 45-årige har erkendt, at det er sket i ét tilfælde, og at hun havde til hensigt at gøre et lignende forsøg.

Det blev dog afværget, idet politiet fandt de ombyttede piller, før den 86-årige nåede at tage dem. Herefter blev sosu-assistenten anholdt og fængslet.

Politiet og anklagemyndigheden anser de to forhold for at være henholdsvis røveri og forsøg på røveri.

Allerede i dagene efter, at sagen blev kendt i offentligheden modtog Midt- og Vestsjællands Politi henvendelser om andre ældre borgere i Tølløse-området.

Henvendelserne gik på, at de måske også kunne have været udsat for en lignende behandling, idet de havde haft uforklarligt søvnmønster og havde mistanke om, at der var forsvundet penge.

Efterforskningsleder Richard Olsen siger til Nordvestnyt tirsdag, at politiet på nuværende tidspunkt har modtaget omkring 10 af den slags henvendelser, der typisk kommer fra pårørende til de ældre medborgere.

Alle henvendelserne er fra Tølløse-området.

- Vi kigger fortsat på de henvendelser, vi har fået i sagen. Det er en del af efterforskningen, og den er ikke slut endnu. På nuværende tidspunkt har vi ikke rejst yderligere sigtelser i sagen end de oprindelige, siger Richard Olsen med henvisning til de tidligere nævnte sigtelser for røveri, forsøg på røveri samt et tilfælde af tyveri.

Han hverken kan eller vil derfor på nuværende tidspunkt spekulere i, om sigtelserne mod den 45-årige kvinde kan udvides, eller om sagen lander med de tre forhold, hun erkendte i grundlovsforhøret.

Gitte Espensen Philip siger, at hendes klient står ved sin oprindelige forklaring.

- Hun kender ikke noget til andre sager, og hun er heller ikke sigtet for nye forhold, fastslår forsvarsadvokaten i Nordvestnyt tirsdag.

relaterede artikler

Politi efterforsker om flere kan være ofre for hjemmehjælper 26. februar 2018 kl. 10:33

Røveri-sigtet hjemmehjælper skal mentalundersøges 23. februar 2018 kl. 12:36