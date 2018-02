En 45-årig kvinde har erkendt at have givet en 86-årig kvinde sovepiller og derefter stjålet penge fra hende. Foto: Peter Andersen

Hjemmehjælper bedøvede 86-årig med sovepiller for at stjæle

Holbæk - 22. februar 2018 kl. 13:06 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig kvindelig hjemmehjælper erkender, at hun har givet en 86-årig kvinde i Tølløse sovepiller, så den ældre kvinde faldt i søvn, hvorefter hjemmehjælperen tog 200 kroner fra hendes pung.

Den fremgangsmåde, hvor offeret er blevet givet sovepiller, hun ellers ikke skulle have haft, betragter Midt- og Vestsjællands Politi som røveri, og derfor blev den 45-årige hjemmehjælper torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

Kvinden er også sigtet for tyveri af 100 kroner fra den ældre kvindes pung.

Ved grundlovsforhøret tilstod den dybt ulykkelige og grådkvalte kvinde, at hun i lørdags byttede nogle af den 86-årige kvindes normale piller - en panodil og en kalktablet - ud med to sovepiller i den ældre kvindes medicinboks.

Søndag formiddag vendte hun så tilbage til den 86-åriges bolig i Tølløse. Her sad den 86-årige og sov i sin lænestol i stuen, og den 45-årige stjal så en 200 kroneseddel fra kvindens pung.

- Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort, og jeg fortryder det masser af gange. Jeg ville hende ikke noget ondt, og hun er sådan en sød dame, fortalte den 45-årige kvinde grædende og helt tydeligt meget ulykkelig over situationen.

Nogle dage forinden havde hjemmehjælperen taget 100 kroner fra kvidens pung, mens hun var på toilettet. Det forhold har medført en sigtelse for tyveri.

Men den 45-årige er også sigtet for yderligere et tilfælde af forsøg på røveri.

Efter røveriet i søndags har hun på et ikke nærmere præciseret tidspunkt igen byttet to af den 86-årige kvindes normale piller ud med to sovepiller i medicinboksen.

Det blev dog opdaget onsdag, efter at politiet havde fået en anmeldelse om sagen fra den ældre kvindes familie, og derfor har hun ikke nået at tage pillerne, ligesom der ikke er stjålet yderligere.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den ældre kvindes børn havde mistanke om, at der forsvandt penge fra morens pung.

Samtidig undrede de sig over, at moren i den seneste tid havde sovet megt tungt om formiddagen og var svært at komme i kontakt med, hvilket var usædvanligt.

Derfor satte familien skjult videoovervågningsudstyr op i den 86-åriges hjem, og det var optagelser herfra, der førte til, at familien onsdag anmeldte den pågældende hjemmehjælper til politiet.

Den 45-årige blev anholdt på sin bopæl onsdag kort før klokken 16.30.

Hun erkender sig skyldig i alle sigtelser og accepterede at blive varetægtsfængslet til 20. marts. Hun samtykkede også til at blive mentalundersøgt.