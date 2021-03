Dårligt indrettede hjemmearbejdspladser giver nu efterspørgsel på aflastende mus, specielle keyboards og rollerpads, fortæller Flemming Kønig fra Expert i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach.

Hjemmearbejdspladser udfordrer kroppen

Holbæk - 10. marts 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Hos Expert i Jyderup er der nu efterspørgsel på aflastende arbejdsredskaber til hjemmearbejdspladsen.

- Vi har heldigvis været vant til at tage for givet at vores arbejdspladsindretning var ergonomisk rigtig og måske personligt tilpasset, men så blev vi allesammen bedt om at arbejde hjemmefra, og så skulle der lynhurtigt etableres hjemmearbejdspladser til børn og voksne. Det gik også fint i et stykke tid, men nu kan vi se et behov for aflastende mus, keyboards med håndledsaflasting og rollerpads. Med andre ord, er der flere, der slider meget på deres håndled og arme, nu hvor de sidder hjemme ved arbejdspladser ved køkkenborde og skriveborde uden mulighed for individuel tilpasning. Vi ser også at kunderne kommer herind med håndledsbeskyttere på, så det er virkelig galt, fortæller Flemming Kønig, der er butikschef hos Expert i Jyderup.

Flemming Køning fortæller også, at man i takt med at brugen af Zoom og Teams er blevet integreret som en fast del af arbejdslivet for mange, er blevet opmærksom på, hvordan man »modtages« i den anden ende af forbindelsen.

- I starten var det bare fantastisk at man kunne komme i forbindelse med hinanden på den måde, men nu vil man sikre sig at man ser »rigtig« ud, med ordentligt lys, en god billedegengivelse og lyd, der fungerer begge veje. Der er mange, som har fundet ud af det besparende ved at kunne undgå at køre på tværs af landet for at deltage i et møde, man rent faktisk godt kunne klare virtuelt, men når det er sagt, kan man også godt mærke at mange savner det fysiske møde, hvor man er blandt sine kolleger, tilføjer han.

Hvor længe man skal blive ved med at arbejde hjemme, vides endnu ikke, men Flemming Køning tror, at mange firmaer har fået øjnene op for at hjemmearbejde gør det nemmere for medarbejderne at være fleksible, samtidig med at de er tilgængelige og produktive.

- Det, man troede var umuligt, har vist sig at være vældig effektivt, så på den måde er en god udvikling kommet i gang, slutter butikschefen.