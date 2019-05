Se billedserie En skål for Elmely Kro, der efter knap halvanden måned med til salg skilt har fået ny ejer. Det er VVS-installatør Henrik Kjær (th), kok er Allan Kristiansen, tidligere Væftet i Holbæk, mens Marianne Bendtsen lader sin mangeårige samlever om endnu et projekt, nu som kroejer. Foto: Ina Løndahl

Hjemløs VVS'er blev kroejer

Holbæk - 25. maj 2019

Hvad gør en arrangør, når han pludselig mangler et spisested til 250 mennesker. Han køber en kro og ansætter en dygtig kok.

Og sådan fik Elmely Kro ved Ugerløse ny ejer den 15. maj, og VVS-installatør Henrik Kjær, Holbæk, fik et sted at bespise sine 250 deltagere i det 25. Holbækløbet for veteranbiler.

- Aftalen var, deltagerne skulle spise i Holbæk Sportsby. Men på en ferie i Frankrig fik jeg besked om, at sportsbyen åbning var udskudt og tidligst blev klar 26. maj, dagen efter løbet. Jeg ringede til Danbolig og sagde, at jeg kom hjem for at købe Elmely kro, siger Henrik Kjær med et glimt i øjet til Nordvestnyt lørdag.

For han mener, at en kendt landvejskro med et godt ry skal bevares.

Der er mere held i uheld. Kroens kok er Allan Kristiansen, Holbæk, der netop havde mistet sit job som kok og leder af Værftet i Holbæk. Det blev drevet af NV-Pro, som gik konkurs. Han håber hurtigt at blive godkendt som uddannelsessted for at hjælpe to NV-Pro elever, som mistede deres elevplads ved konkursen

- Vi vil skabe et spisested uden for meget fis, men med plads til eksperimenter og virkelig gode madoplevelser. Vi skal ikke bide skeer med Skomagerkroen og SuRi, men ligge os lige en tak under, forklarer Henrik Kjær.

Elmely Kro vil holde fast i den høje standard, kroen fik under Poul Bøje Nielsen, der i dag har Skomagerkroen, og være kendt for det gode håndværk.

Allan Kristiansen lægger ud med en fire-fem rettes menu, få dagens retter, smørrebrød og mad ud af huset.

Lidt klasssik kromad med historie bliver der, når den berømmede Elmelyplatte og tarteletterne vender tilbage.

Bespisning af sultne deltagere i Holbækløbet er en tyvstart. Der er ikke sat dato på kroens åbning, men det bliver før sommerferien med fem ansatte.

Inden skal første sal indrettet til mødelokale. Krostuerne og køkkenet er lige til at rykke ind i. De tidligere ejere Dorte og Jørgen Carlé gennemrenoverede kroen, da de overtog den i 2006.