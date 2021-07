Der skal bedre styr, at alt er klar, når ældre udskrives fra sygehuset, for eksempel til en af de midlertidige pladser her på Stenhusbakken i Holbæk. Foto: Agner Ahm

Hjem fra sygehuset i god ro og orden

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 13:40 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Problemet er velkendt: Sygehusene udskriver deres patienter så hurtigt som muligt. Og når det gælder ældre, er det ikke altid, at der er fuldstændig styr på tingene i kommunen, når den langt fra raske patient kommer hjem og bliver kommunens ansvar. Men denne vanskelige overgang vil Holbæk Kommune nu have bedre styr på.

To personer skal have fuldt overblik over alle ældre, der udskrives fra et sygehus, siger et forslag fra administrationen, som skal behandles i udvalget for ældre og sundhed i næste måned.

Den ene person får titel af flow-koordinator og skal ikke mindst arbejde med ældre på de midlertidige pladser på Stenhusbakken. De er beregnet til ældre, der lige er udskrevet fra sygehuset.

Flowkoordinatorens opgave er at sikre, at alt er på plads, når den ældre flytter fra sygehuset til midlertidigt ophold på Stenhusbakken, og igen, når den ældre flytter fra den midlertidige plads til egen bolig.

Koordinatoren skal ligge inde med al den relevante viden og også vejlede personalet i, hvilken indsats den enkelte ældre har brug for.

Koordinatoren skal desuden kigge på den ældres boligsituation og vejlede og rådgive borgere om, hvad der kan gøres, for eksempel en ansøgning om en pleje-, ældre- eller handicapegnet bolig.

Følge-op-sygeplejerske Den anden person, som skal være med til at sikre de ældre en tryg hjemkomst fra sygehuset, er en »følge-op-sygeplejerske«.

Han eller hun skal lægge den egentlige plan for, hvad der skal ske ved hjemkomsten fra sygehuset. Det skal naturligvis foregå i samarbejde med den ældre selv og de pårørende.

Følge-op-sygeplejersken er den, der skal sikre, at der er de nødvendige hjælpemidler i hjemmet, og at hjemmeplejen er klar og ved, hvad opgaven går ud på. Hvis den ældres tilstand eller behov forandres, må der laves en ny plan, og det skal følge-op-sygeplejersken også sørge for.

Færre genindlæggelser I dagsordenen til politikerne skriver administrationen, at målet er, at flere borgere oplever, at de kommer hjem til et hjem, der er tilpasset deres nye situation. Og at hjemmeplejen er på plads og ved det, de skal vide om borgeren.

I sidste ende kan en bedre overgang formentlig spare samfundet penge. Administrationen bemærker, at den nye koordinerede indsats skal »forebygge hurtige genindlæggelser«.

Sidst, men absolut ikke mindst skal indsatsen »øge tilfredsheden hos de borgere og pårørende, der bliver udskrevet fra Stenhusbakken«.

Pengene til de to stillinger - 900.000 kroner - skaffes ved at omprioritere penge, der er afsat til geriteamet.

Sagen behandles i ældreudvalget den 9. august.