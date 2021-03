Lysfesten i fire byer kommer formentlig i starten af næste år. Billedet er fra en lystændingsfest i Jyderup.

Hjælpepakke til 15 millioner kroner

Holbæk - 18. marts 2021 kl. 10:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Rundt regnet 15 millioner kroner er på vej fra Holbæk Kommune til en lang stribe tiltag. De skal gavne og glæde alt fra borgere, der har det svært, til nødlidende virksomheder og corona-lukkede kulturinstitutioner.

To elementer har adresse til kommunens ansatte og ivrige bygherrer. Og der er også en bid til borgere, som blot trænger til en smule fest i gaden.

- Noget af et strikketøj, konstaterede en tilfreds Bent Brandt (K), da hjælpepakken blev behandlet i kommunalbestyrelsen onsdag aften.

Det var ment som en kompliment til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), som har været ankerkvinde på at få kludetæppet strikket sammen.

Dét er der i pakken Gratis fortovsleje i år 800.000 kr.

Hjælp til foreninger 400.000 kr.

Sommeraktiviteter i almene boligområder 100.000 kr.

Øget hjælp til sociale foreninger 200.000 kr.

Lysfestival i fire byer 540.000 kr.

Hurtigere byggesagsbehandling, årligt 5.500.000 kr.

Hurtigere byggesagsbehandling, engangsbeløb 1.500.000 kr.

Anerkendelse af kommunens ansatte 4.100.000 kr.

Elektroniske p-tavler 2.000.000 kr.

En række betalinger fra kommunen til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler fremrykkes, så de får pengene tidligere end normalt.

Og det fastslås, at de normale aktivitetskrav for foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler ikke gælder i år.

Hovedparten af pengene kommer fra puljen til uforudsete udgifter. Borgmesteren nøjedes selv med at bemærke, at hun var gået efter samle så meget som muligt, som partierne kunne være fælles om.

El-penge til byggesager Det meste af pakken blev vedtaget i fuld enighed, men der var også elementer, hvor skiftende mindretal sagde fra. Det gjaldt blandt andet p-tavlerne som omtalt på forsiden.

Et andet element, som krævede afstemning, var en engangsbevilling på 1,5 millioner kroner, som skal bruges til at gøre et her-og-nu-indhug i bunken af byggesager og lokalplaner, som venter på at blive behandlet.

Pengene kommer fra el-selskabet Andel, der giver en ekstraordinær rabat til alle kunder i år - i kommunens tilfælde løber det op i halvanden million.

Her sagde SF og EL fra. De to partier mente, at der måtte være mere påtrængende ting at bruge pengene til - ikke mindst i lyset af, at hjælpepakken også indeholder en permanent bevilling til planfolkene på 5,5 millioner. Det måtte række, mente de to partier.

Men det store flertal sagde altså ja.

Lysfest i fire byer En lysfest i Tølløse, Svinninge, Jyderup og Holbæk var der heller ikke fuld enighed om.

Projektet er udtænkt af erhvervsforeningerne i de fire byer og er tænkt som en markering af, at en svær tid forhåbentlig snart får en ende.

Her stod Lokallisten, De konservative og Emrah Tuncer (R) af - de kunne godt finde noget bedre at bruge 540.00 kroner på.

Men facit her blev, at lysfesten i fire byer lever, men sandsynligvis først bliver realiseret engang efter nytår.

Liberal Alliance sagde nej til et enkelt punkt. I forhold til den første skitse var der nemlig forsvundet 200.000 kroner til markedsføring - og den var helt gal set med LA-øjne.

Emrah Tuncer mente dog, at borgerne vist allerede har ret godt fat i, at det lokale butiks- og restaurationsliv har brug for lokal opbakning.

Lykken over alle lykker Alle dele af pakken havde dog enten bred opbakning eller fuld opbakning:

Der kommer en lysfest. Der er penge til foreningerne, herunder de sociale foreninger. Der er støtte til kulturlivet, og en række tiltag vil direkte eller indirekte understøtte erhvervslivet.

Venstres Camilla Hove Lund glædede sig over både hurtigere byggesagsbehandling og p-tavler.

- Vi ville gerne så meget, men det er ikke alt en kommune må. Men alle partier og borgmesteren har arbejdet godt med pakken. Det er kompromisets kunst, sagde Camilla Hove Lund.

Dansk Folkeparti stemte for hver en stump i pakken, og gruppeformand Steen Klink var ikke den eneste DF'er, der glædede sig:

- Jeg skal hilse fra John Harpøth og sige, at p-tavler er lykken over alle lykker, sagde Steen Klink.

