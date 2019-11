Foreningen Medusa - et liv uden vold kan fortsætte med at rådgive og huse kvinder, der har været udsat for partnervold. Socialudvalget har med et ændringsforslag fra Venstre forlænget en partnerskabsaftale.

Hjælp til voldsramte kvinder reddet af ændringsforslag

Arbejdet med at forebygge vold mod kvinder og hjælpe kvinder, der har været udsat for partnervold, er sikret de næste tre år. Det så ellers ud til, at en partnerskabsaftale ikke blev forlænget, men et ændringsforslag sikrede fremtiden for foreningen Medusa - et liv uden vold i Holbæk de næste tre år.

