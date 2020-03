Der er gennem årene ydet store tilskud til projekter en lang række steder i LAG?s Midt-Vestsjællandsområde. PR-foto.

Hjælp til lokale projekter

Holbæk - 16. marts 2020

Fire millioner kroner er ved at være klar til uddeling til lokale udviklingsprojekter, og der er mulighed for at få del i dem.

- Hvem skal have del i årets sidste LAG-midler på knap fire millioner kroner, spørger Flemming Engtoft Larsen og Stig Andersen, henholdsvis formand og koordinator for LAG Midt-Nordvestsjælland.

LAG står for Lokale Aktions Grupper, og midler herfra sikrer hvert år, at der kan søsættes projekter i lokalområderne, der har værdi for mange mennesker, oftest stor oplevelsesværdi.

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at der forhandles intenst om EU's kommende budget for 2021-27.

Det mærker man også i den lokale aktionsgruppe for Midt-Nordvestsjælland.

Den får nemlig hovedparten af sine midler fra EU og skal uddele de sidste penge fra perioden 2014-20 her i første halvår.

- Derfor er det ved at være op over, hvis man vil have del i de de midler, den lokale LAG har tilbage til projekter, der kan skabe liv og vækst i vores landområder, siger Stig Andersen. Han oplyser, at ansøgningsfristen til puljen er fredag 27. marts.

- Vi oplever en støt voksende interesse for ordningen, og på under et år er vores medlemstal tredoblet, oplyser formand Flemming E. Larsen. Han regner derfor med, at der bliver run på årets sidste ansøgningsrunde.

Det er en stor pulje, der er til rådighed, og overvejer man at søge, er det en god idé at læse LAG's hjemmeside grundigt og eventuelt kontakte de to koordinatorerer, LAG har ansat.

Formanden gør opmærksom på, at god og grundig forberedelse nyttig:

- Man skriver ikke en god LAG-ansøgning aftenen før sidstefristen.