Holbæk Kommune er med i frihedsforsøget og skal udfordre rammerne på folkeskoleområdet. Foto: Joe Kniesek

Hjælp til friheds- forsøg

Holbæk - 12. juni 2021 kl. 08:31 Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune er sammen med syv andre kommuner kommet med i et såkaldt frihedsforsøg på velfærdsområdet, hvor de hver især på forskellige områder skal afprøve nye veje i den offentlige service.

I den forbindelse får de lov til at slippe for at leve op til noget af den gældende regulering.

For Holbæk Kommunes vedkommende skal frihedsforsøget ske inden for folkeskoleområdet. Og nu har man hyret konsulentbistand fra Center for Offentlig Innovation (COI) til at bistå sig med forsøget.

Det oplyser Center for Offentlig Innovation i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at COI skal bidrage med »innovationsfaglig viden og sparring«. Centret forventer også at høste erfaringer fra frihedsforsøgene, så man kan udbrede konkrete løsninger til andre dele af den offentlige sektor.

COI har foruden Holbæk Kommune også indgået en lignende aftale med Viborg og Middelfart Kommuner, der også er udvalget til frihedsforsøget, men på ældreområdet.

I Holbæk Kommune kører forsøget under titlen »Børnenes skole - frihed, fællesskab og faglighed«, og direktør Lene Magnussen, ser frem til forsøget.

- Sammen med børnene og forældre, ledere, medarbejdere og organisationer er vi allerede så småt i gang med at skabe nye bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Vi glæder os til med sparring fra COI at afprøve de muligheder, som Velfærdsaftalen giver for at gå nye veje med at skabe den bedste skole for børnene, siger Lene Magnussen i pressemeddelelsen.

Holbæk er i øvrigt sammen med Esbjerg Kommune om at udfordre rammerne på folkeskoleområdet.

Forsøget på skoleområdet løber over de kommende tre skoleår.