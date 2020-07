17-årige Matti Egebro fra Holbæk har haft stor hjælp af kommunens rådgivning og støtte til overvægtige børn og unge og deres familier. Foto: Holbæk Kommune

Hjælp og støtte til overvægtige børn, unge og deres familier

Holbæk - 02. juli 2020

Det er afgørende at inddrage hele familien, når et barn eller et ungt mennesker kæmper mod overvægt.

Det er en af hjørnestenene i Holbæk Kommunes tilbud til overvægtige børn og unge i alderen fra tre år og op til 18 år, som man tilbyder hjælp, støtte og vejledning til blandt andet vægtregulering, kost og motion.

Holbæk Sygehus har i en årrække været kendt for sin tilgang til overvægt blandt børn og unge - også kendt som »Holbæk-modellen«, hvor familierne til de overvægtige børn inddrages i bestræbelserne på at opnå et varigt vægttab og måske en mere sund livsstil. Den tilgang går igen i Holbæk Kommunes tilbud.

- Det, der er unikt ved vores tilbud, er jo, at vi kan have dem helt fra de er tre til de er 18 år, så vi har mulighed for at holde fast i dem i mange år. For mange børn handler det jo ikke om at tabe sig, men at holde vægten og så vokse sig ud af overvægten. Vi ser os selv som børnenes ambassadører, og hvis vi ser en dårlig kemi mellem forældre og børn, så siger vi det. Mottoet er ærligt, men kærligt, siger kostvejleder Pia Lykke Uttenthal, der arbejder med overvægtige børn i Holbæk Kommune, i en pressemeddelelse.

Individuelle planer For at komme i betragtning til Holbæk Kommune overvægtstilbud skal barnet være overvægtig i lægelig forstand - det kan man ifølge kommunen spørge sin egen læge eller sundhedsplejersken om. Desuden skal barnet eller den unge være motiveret til at lægge sin livsstil om.

På kommunens hjemmeside kan man under sundhedspleje finde oplysninger og tilmeldingsformular til overvægtstilbuddet.

Ifølge Holbæk Kommune har 557 familier siden 2012 været gennem et forløb, der består af samtaler med sundhedsplejersker og kostvejledere. Barnet og dets familie får rådgivning om vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser og motion. Der laves en individuel plan for det enkelte barn.

I pressemeddelelsen fra Holbæk Kommune fortæller 17-årige Matti Egebro fra Holbæk om, hvordan han har haft gavn af tilbuddet for overvægtige børn siden han i femte klasse måtte kæmpe med både overvægt og drillerier i sin daværende skole.

Han og familien begyndte at gå til samtaler med netop en sundhedsplejerske og en kostvejleder hver tredje måned, og han fik en individuel plan med hjem efter hver samtale med anvisninger på, hvor meget han kunne spise og drikke, og hvordan han kunne holde sig aktiv.

Skal nok klare den - Det gik godt i 6. klasse. I 7. og 8. klasse gik det lidt ned ad bakke. Nu går det ret godt igen, siger Matti Egebro i pressemeddelelsen.

Den 17-årige er nu meget bevidst om sin kost, og hvor aktiv han er i det daglige.

- Hvis jeg for eksempel skal til en fest, så skal jeg måske spare lidt op, så jeg kan få noget at drikke og måske kan jeg lade være med at spise snacks til festen, siger Matti Egebro.

På den måde benytter han ifølge Holbæk Kommune de redskaber, han har med fra den rådgivning, han har fået i forbindelse med tilbuddet.

Det gælder som nævnt indtil man fylder 18 år, og derfor kan Matti Egebro snart ikke benytte sig af de kommunale rådgivning længere, men han er fortrøstningsfuld.

- Det bliver mærkeligt, men jeg kan godt klare det. Før spiste jeg også, når jeg ikke var sulten - det gør jeg ikke mere. Samtidig har jeg stor støtte fra min kæreste til at være aktiv, lyder det fra Matti Egebro i pressemeddelelsen fra Holbæk Kommune.