Historisk onemanshow

- Hvorfor fortælle verdenshistorien, spørger Christian Fuhlendorff retorisk og svarer: - Fordi min datter i bilen på vej til skole en morgen spurgte mig »far, har du altid været her?«. Efter at have kastet mig ud i et kluntet forsøg på at forklare hende verdenshistorien, gik det op for mig, at det ville kræve, at jeg faktisk satte mig ind i den. Så det har jeg gjort.