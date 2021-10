Se billedserie Kongsdal Gods med den fredede hovedbygning som vartegn er blevet solgt af Hans Iakob Estrup til Martin Mikkelsen. Foto: Mie Neel

Historisk gods kommer på nye hænder

Holbæk - 20. oktober 2021 kl. 12:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Kong Frederik den 2. ændrede navnet fra Tygestrup til Kongsdal, da han ejede det i 1600-tallet. Og en af landets mest forkætrede regeringsledere, konseilspræsident Jakob Brønnum Scavenius Estrup, har også ejet godset.

Det er hans tipoldebarn, Hans Iakob Estrup, og dennes familie, der nu har afhændet Kongsdal Gods og de tilhørende ejendomme og jorder til en pris i omegnen af udbudsprisen på 230 millioner kroner.

I en kommentar til købet hedder det, at Anna Sofie og Martin Mikkelsen glæder sig til at videreføre det store arbejde, familien Estrup har udført på ejendommen og i lokalsamfundet. Der vil være fokus på fremme af herligheds- og naturværdierne i et aktivt samspil med lokale partnere.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med familien Estrup om overtagelsen af Kongsdal, og vi glæder os til at arbejde videre med det fine potentiale, der er i såvel bygninger som naturen - i en del af Danmark, som vores familie har haft nær tilknytning til i over 35 år. Kongsdal er et fantastisk sted, som vi ser frem til at lære endnu bedre at kende, skriver Anna Sofie og Martin Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Fredet hovedbygning Købet omfatter den trefløjede, fredede hovedbygning, der er opført i årene 1588-1598 med et registreret boligareal på 2160 kvadratmeter. Den nye ejer, Martin Mikkelsen, kommer dog næppe til at bo fast på stedet.

Martin Mikkelsen står i Det Centrale Virksomhedsregister stadig som administrerende direktør i Jacob Holm & Sønner A/S. Han og hans far, Poul M. Mikkelsen, står også fortsat som ejere.

Det vil formentlig snart ændre sig, da det i juli blev offentliggjort, at virksomheden er solgt til amerikanske Glatfelter Corp. for knap to milliarder kroner. Der afventes stadig godkendelse fra konkurrencemyndighederne.

Firma skal vokse Jacob Holm & Sønner har udviklet sig til at være verdens næststørste producent af fiberdug og ikke-vævede tekstiler. De benyttes blandt andet til produktion af hygiejnebind og vådservietter. De seneste seks år har den danske virksomhed næsten tredoblet sin størrelse.

I et interview med Berlingske i juli fortalte Martin Mikkelsen, at baggrunden for salget er, at der er lagt en ambitiøs strategiplan for de næste fem år.

Målet er at gøre virksomheden dobbelt så stor, og for at give de bedst mulige forudsætninger for væksten, blev der søgt efter en køber. Glatfelter Corp. er en førende producent på verdensmarkedet af konstruerede materialer.

- Den rigtige køber Sælgeren af Kongsdal, Hans Iakob Estrup, har kun få kommentarer.

- Jeg håber, at køberen vil passe godt på stedet. Vi er overbeviste om, at det er den rigtige køber, vi har solgt til. Vi er overbeviste om, at køberen vil sætte pris på de herligheder, der er i området, siger Hans Iakob Estrup.

Hans forfader Hector Estrup købte godset i 1835. Hans søn var J.B.S. Estrup, som var konseilspræsident i 1875-94. Især provisorietiden 1885-94, hvor han regerede med foreløbige finanslove mod Folketingets flertal, gjorde ham omstridt.

J.B.S. Estrup foretrak i øvrigt at bo på sin anden ejendom, Skaføgaard, i Randers Amt, mens hans mor boede på Kongsdal. Han døde på Kongsdal juleaften 1913 og ligger begravet på Undløse Kirkegård.

Årsagen til salget Hans Iakob Estrup har kun meget sjældent udtalt sig i forbindelse med ejerskabet. Men da godset i november 2020 blev sat til salg, fortalte han om baggrunden for det til sn.dk/dagbladet Nordvestnyt.

Hans Iacob Estrup, hans kone Suzanne Estrup og deres tre børn boede på Kongsdal frem til 2005, da familien flyttede til København. Parret har haft en karriere ved siden af driften af Kongsdal. Hun er advokat, og han er managing partner i rekrutteringsvirksomheden Transearch International.

Allerede inden Hans Iakob Estrups far, Iakob Estrup, døde i 2012 var der indimellem talt om at sælge Kongsdal.

- Nu er vi nået dertil, hvor vi i familien er enige om, at vi skal prøve noget helt andet. Vores børn har forståelse for, at min kone og jeg gerne vil noget andet, og samtidig har ingen af dem ønsket at drive Kongsdal videre, sagde Hans Iakob Estrup i november 2020.

Efter faderens død tog Hans Iakob Estrup fat på en gennemgribende renovering, så godset i dag fremstår smukt og særdeles velholdt.

Det samlede areal for Kongsdal Gods er 786 hektar jord, heraf cirka 260 hektar skov. Den øvrige del er agerjord, og landbruget drives i fællesskab med Dansk Landbrugs Management, hvor andre sjællandske godser og herregårde er med.

