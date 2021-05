Historisk Gods er stadig til salg

Siden november har det historiske gods mellem Undløse og Mørkøv været sat til salg efter, at den nuværende ejer, Hans Iakob Estrup, og hans hustru Suzanne Estrup, besluttede at afhænde Kongsdal Gods. Ægteparret er syvende generation af familien Estrup.

Hans Iakob Estrup fortalte i slutningen af november til Nordvestnyt, at parrets tre voksne børn ikke ønsker at drive Kongsdal Gods videre, og at familien er enige om, at det nu er tid til at afhænde godset, der har været i familiens eje siden 1835 - altså godt 185 år.